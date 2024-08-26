Yusuf Dikeç'ten Annesiyle İlgili Gelen Çirkin Yorumlara Tokat Gibi Yanıt!
Yusuf Dikeç'ten Annesiyle İlgili Gelen Çirkin Yorumlara Tokat Gibi Yanıt!
Dünyaca ünlü milli atıcımız Yusuf Dikeç, annesi ile paylaştığı fotoğrafa gelen çirkin yorumlara Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım örneği ile yanıt verdi. Yusuf Dikeç, 'Annesinden utanan ülkesinden de utanır' ifadelerini kullandı.
Kaynak: Sabah
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2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Şevval İlayda Tarhan ile birlikte gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç dünya çapında bir şöhrete kavuşmuştu.
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Atışı esnasında eli cebinde, oldukça sakin bir tavır takınan Dikeç'in bu tarzına Elon Musk dahil dünyanın en popüler isimlerinden yorum mesajları gelmişti.
Milli atıcımız Yusuf Dikeç'in sosyal medya hesabından annesiyle çektirdiği fotoğrafa gelen çirkin yorumlar ise çoğu insanı sinirlendirdi.
Bazı hesaplar, Yusuf Dikeç'in annesiyle birlikte çektirdiği fotoğrafın altına, "Maalesef rezil olduk dünyaya. Keşke annenizi paylaşmasaydınız", "Avrupa'ya küçük düştük", "Bizi Arap sanacaklar" gibi çirkin ifadeler kullandı.
Sabah'tan Onur Şahanoğlu'na konuşan Yusuf Dikeç, annesinin başörtülü olması nedeniyle hedefe konulmasına Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım üzerinden cevap verdi: 👇
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"Annesinden utanan ülkesinden de utanır. Annesini sevmeyen ülkesini de sevemez. Bizim kimseyi taklit etmemize gerek yok, biz kendi ayak izlerimizi bırakacağız, bizi takip edecekler."
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