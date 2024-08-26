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Yusuf Dikeç'ten Annesiyle İlgili Gelen Çirkin Yorumlara Tokat Gibi Yanıt!

Yusuf Dikeç'ten Annesiyle İlgili Gelen Çirkin Yorumlara Tokat Gibi Yanıt!

Yusuf Dikeç
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
26.08.2024 - 14:20

Dünyaca ünlü milli atıcımız Yusuf Dikeç, annesi ile paylaştığı fotoğrafa gelen çirkin yorumlara Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım örneği ile yanıt verdi. Yusuf Dikeç, 'Annesinden utanan ülkesinden de utanır' ifadelerini kullandı. 

Kaynak: Sabah

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2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Şevval İlayda Tarhan ile birlikte gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç dünya çapında bir şöhrete kavuşmuştu.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Şevval İlayda Tarhan ile birlikte gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç dünya çapında bir şöhrete kavuşmuştu.

Atışı esnasında eli cebinde, oldukça sakin bir tavır takınan Dikeç'in bu tarzına Elon Musk dahil dünyanın en popüler isimlerinden yorum mesajları gelmişti.

Atışı esnasında eli cebinde, oldukça sakin bir tavır takınan Dikeç'in bu tarzına Elon Musk dahil dünyanın en popüler isimlerinden yorum mesajları gelmişti.

Milli atıcımız Yusuf Dikeç'in sosyal medya hesabından annesiyle çektirdiği fotoğrafa gelen çirkin yorumlar ise çoğu insanı sinirlendirdi.

Milli atıcımız Yusuf Dikeç'in sosyal medya hesabından annesiyle çektirdiği fotoğrafa gelen çirkin yorumlar ise çoğu insanı sinirlendirdi.

Bazı hesaplar, Yusuf Dikeç'in annesiyle birlikte çektirdiği fotoğrafın altına, "Maalesef rezil olduk dünyaya. Keşke annenizi paylaşmasaydınız", "Avrupa'ya küçük düştük", "Bizi Arap sanacaklar" gibi çirkin ifadeler kullandı.

Bazı hesaplar, Yusuf Dikeç'in annesiyle birlikte çektirdiği fotoğrafın altına, "Maalesef rezil olduk dünyaya. Keşke annenizi paylaşmasaydınız", "Avrupa'ya küçük düştük", "Bizi Arap sanacaklar" gibi çirkin ifadeler kullandı.

Sabah'tan Onur Şahanoğlu'na konuşan Yusuf Dikeç, annesinin başörtülü olması nedeniyle hedefe konulmasına Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım üzerinden cevap verdi: 👇

Sabah'tan Onur Şahanoğlu'na konuşan Yusuf Dikeç, annesinin başörtülü olması nedeniyle hedefe konulmasına Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım üzerinden cevap verdi: 👇

'Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi, Zübeyde Anne'nin fotoğrafına baksınlar. O fotoğrafla ne fark görüyorlar. Ben kafama takmıyorum. Bizim yapacak işlerimiz var. Ama bu zihniyete de teslim olmayacağız. Ülkemiz daha güzel işler başaracak.'

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"Annesinden utanan ülkesinden de utanır. Annesini sevmeyen ülkesini de sevemez. Bizim kimseyi taklit etmemize gerek yok, biz kendi ayak izlerimizi bırakacağız, bizi takip edecekler."

"Annesinden utanan ülkesinden de utanır. Annesini sevmeyen ülkesini de sevemez. Bizim kimseyi taklit etmemize gerek yok, biz kendi ayak izlerimizi bırakacağız, bizi takip edecekler."

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

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