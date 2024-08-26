Yusuf Dikeç'ten Annesiyle İlgili Gelen Çirkin Yorumlara Tokat Gibi Yanıt!

'Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi, Zübeyde Anne'nin fotoğrafına baksınlar. O fotoğrafla ne fark görüyorlar. Ben kafama takmıyorum. Bizim yapacak işlerimiz var. Ama bu zihniyete de teslim olmayacağız. Ülkemiz daha güzel işler başaracak.'

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