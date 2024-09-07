Türkiye'de Tinder Hesabı Açan Bir Kadın Karşısına Çıkan Kullanıcıları Paylaştı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C_DimU...
Son dönemde özellikle yurt dışında da yayınlanan Türk dizilerinin etkisiyle, tüm dünyada Türk erkekleri dikkat çekmeye başladı. Hatta 'Mimarisini görmek için Türkiye'ye geldim' başlığıyla Türk erkeklerinin fotoğraflarını paylaştıkları bir akım da başlattılar. Bir turist de Türk erkekleriyle tanışmak için Tinder hesabı açtı.
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Türkiye'de Tinder hesabı açmasıyla karşısına çıkan hesapları görünce şoke olan kadın, o hesapları sosyal medya hesabından paylaştı.
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Tüm hesapların fake olduğunun farkında olduğunu belirtmesine rağmen, Türkiye'ye gelmek istediğini söyleyenler oldu.
İşte o video;
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