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Türkiye'de Tinder Hesabı Açan Bir Kadın Karşısına Çıkan Kullanıcıları Paylaştı

Türkiye'de Tinder Hesabı Açan Bir Kadın Karşısına Çıkan Kullanıcıları Paylaştı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
07.09.2024 - 18:06

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Son dönemde özellikle yurt dışında da yayınlanan Türk dizilerinin etkisiyle, tüm dünyada Türk erkekleri dikkat çekmeye başladı. Hatta 'Mimarisini görmek için Türkiye'ye geldim' başlığıyla Türk erkeklerinin fotoğraflarını paylaştıkları bir akım da başlattılar. Bir turist de Türk erkekleriyle tanışmak için Tinder hesabı açtı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C_DimU...
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Türkiye'de Tinder hesabı açmasıyla karşısına çıkan hesapları görünce şoke olan kadın, o hesapları sosyal medya hesabından paylaştı.

Türkiye'de Tinder hesabı açmasıyla karşısına çıkan hesapları görünce şoke olan kadın, o hesapları sosyal medya hesabından paylaştı.

Tüm hesapların fake olduğunun farkında olduğunu belirtmesine rağmen, Türkiye'ye gelmek istediğini söyleyenler oldu.

Tüm hesapların fake olduğunun farkında olduğunu belirtmesine rağmen, Türkiye'ye gelmek istediğini söyleyenler oldu.

İşte o video;

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