Türkiye'de Tinder Hesabı Açan Bir Kadın Karşısına Çıkan Kullanıcıları Paylaştı

Son dönemde özellikle yurt dışında da yayınlanan Türk dizilerinin etkisiyle, tüm dünyada Türk erkekleri dikkat çekmeye başladı. Hatta 'Mimarisini görmek için Türkiye'ye geldim' başlığıyla Türk erkeklerinin fotoğraflarını paylaştıkları bir akım da başlattılar. Bir turist de Türk erkekleriyle tanışmak için Tinder hesabı açtı.