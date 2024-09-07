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Yok Daha Neler! Bir Hipnotist Hipnoz Yöntemiyle Kadına Yemek Yemeyi Unutturdu

Yok Daha Neler! Bir Hipnotist Hipnoz Yöntemiyle Kadına Yemek Yemeyi Unutturdu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
07.09.2024 - 19:16

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Hipnoz çok uzun yıllardır kullanılan bir yöntem olsa da aslında geçerliliği tartışmalı olan bir konu. Her ne kadar uzun bir geçmişi olsa da, hipnozun tam olarak ne olduğu ve nasıl işlediği hala belirsizliğini koruyor. Bu durum, hipnozun bilimsel geçerliliğini sorgulayan tartışmaları beraberinde getiriyor. Hipnoz son dönemde sosyal medyada da oldukça popülerlik kazanınca sağlık alanında yeniden yoğun bir şekilde kullanılmaya başlandı.

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Bir hipnotist, hipnoz yöntemiyle danışanına bir süreliğine yemek yemeyi unutturdu.

Bir hipnotist, hipnoz yöntemiyle danışanına bir süreliğine yemek yemeyi unutturdu.

Kadının yemek yemekte zorlandığı anlar insanlara inandırıcı gelmeyince hipnotist "Denemek ister misiniz?" diyerek meydan okudu.

Kadının yemek yemekte zorlandığı anlar insanlara inandırıcı gelmeyince hipnotist "Denemek ister misiniz?" diyerek meydan okudu.

İşte o anlar;

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