Yok Daha Neler! Bir Hipnotist Hipnoz Yöntemiyle Kadına Yemek Yemeyi Unutturdu

Hipnoz çok uzun yıllardır kullanılan bir yöntem olsa da aslında geçerliliği tartışmalı olan bir konu. Her ne kadar uzun bir geçmişi olsa da, hipnozun tam olarak ne olduğu ve nasıl işlediği hala belirsizliğini koruyor. Bu durum, hipnozun bilimsel geçerliliğini sorgulayan tartışmaları beraberinde getiriyor. Hipnoz son dönemde sosyal medyada da oldukça popülerlik kazanınca sağlık alanında yeniden yoğun bir şekilde kullanılmaya başlandı.