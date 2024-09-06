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İlgi Yoğun Olunca Kapadokya'da Çiftlerin Evlilik Teklifi Edebilmesi İçin Özel Alanlar Oluşturuldu

İlgi Yoğun Olunca Kapadokya'da Çiftlerin Evlilik Teklifi Edebilmesi İçin Özel Alanlar Oluşturuldu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
06.09.2024 - 23:27

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Kapadokya, adeta bir masal kitabından fırlamışçasına büyüleyici bir atmosfere sahip. Her yıl dünyanın dört bir yanından gelen sayısız turisti ağırlayan bu eşsiz yer, ziyaretçilerine unutulmaz anılar bırakıyor. Kendine özgü doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile Kapadokya, adeta bir turistik cennet. Her köşesi ayrı bir güzellik barındıran bu yer, elbette sosyal medyanın da gözdesi. Bu sebeple sadece fotoğraf çektirmek için ya da eşsiz kutlamalar için de tercih ediliyor.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@maceybyrom/vi...
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Kapadokya'da aynı anda pek çok kişi evlilik teklifinde bulunduğu için bununla ilgili bir çalışma yapıldı ve aynı yere birkaç farklı 'evlilik teklifi alanı' hazırlandı.

Kapadokya'da aynı anda pek çok kişi evlilik teklifinde bulunduğu için bununla ilgili bir çalışma yapıldı ve aynı yere birkaç farklı 'evlilik teklifi alanı' hazırlandı.

Bir turist tarafından paylaşılan o görüntü, orada evlilik teklifi alma hayalleri kuranların hayallerini yıktı.

Bir turist tarafından paylaşılan o görüntü, orada evlilik teklifi alma hayalleri kuranların hayallerini yıktı.

İşte o görüntü;

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