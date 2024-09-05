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Vedat Milor Kendisine Sıkça Sorulan "Türk Mutfağı Neden Tanıtamıyoruz?" Sorusunu Yanıtladı

Vedat Milor Kendisine Sıkça Sorulan "Türk Mutfağı Neden Tanıtamıyoruz?" Sorusunu Yanıtladı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
05.09.2024 - 16:29

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Vedat Milor, Türkiye'nin gastronomi alanında en saygın isimlerinden biridir. Kendisi, yemek ve içecek konusunda derin bir bilgi ve tecrübeye sahip. Bu alanda yaptığı değerlendirmeler ve eleştiriler, sektör profesyonelleri ve gurme yemek severler tarafından büyük bir ilgi ve takdirle karşılanıyor.

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Vedat Milor kendisine sıkça sorulan "Türk mutfağını neden tanıtamıyoruz?" sorusunu yanıtladı.

Vedat Milor kendisine sıkça sorulan "Türk mutfağını neden tanıtamıyoruz?" sorusunu yanıtladı.

Bir mutfağı sevdirmek için müşterinin restoranda en az 3 saat oturabilmesi gerektiğini söyleyen Milor, pek çok açıdan bunu sağlayamadığımızı açıkladı.

Bir mutfağı sevdirmek için müşterinin restoranda en az 3 saat oturabilmesi gerektiğini söyleyen Milor, pek çok açıdan bunu sağlayamadığımızı açıkladı.

Açıklamasını buradan dinleyebilirsiniz;

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