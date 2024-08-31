İlber Ortaylı "Erkekler mi Daha Çok Dedikodu Yapıyor Kadınlar mı?” Sorusuna Son Noktayı Koydu

Bildiğiniz üzere kadınlar mı daha çok dedikodu yapıyor yoksa erkekler mi meselesi, yıllardır tartışılıyor. Hatta bu konuda yapılan bazı araştırmalar erkeklerin daha çok dedikodu yaptığını ortaya koymuştu. Prof.Dr. İlber Ortaylı'ya da bu soru soruldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Youtube'da, Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Cahille Sohbeti Kestim isimli programında dedikodu hakkında konuşan Ortaylı, hem erkeklerin hem kadınların aynı oranda dedikodu yaptığını ama dedikodu mevzularının farklı olduğunu söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Erkeğin dedikodusu daha pistir.” diyen İlber Ortaylı, meşhur tartışmaya da son noktayı koymuş oldu.
İşte o video;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın