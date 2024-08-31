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İlber Ortaylı "Erkekler mi Daha Çok Dedikodu Yapıyor Kadınlar mı?” Sorusuna Son Noktayı Koydu

İlber Ortaylı "Erkekler mi Daha Çok Dedikodu Yapıyor Kadınlar mı?” Sorusuna Son Noktayı Koydu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
31.08.2024 - 18:36 Son Güncelleme: 31.08.2024 - 18:59

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Bildiğiniz üzere kadınlar mı daha çok dedikodu yapıyor yoksa erkekler mi meselesi, yıllardır tartışılıyor. Hatta bu konuda yapılan bazı araştırmalar erkeklerin daha çok dedikodu yaptığını ortaya koymuştu. Prof.Dr. İlber Ortaylı'ya da bu soru soruldu.

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Youtube'da, Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Cahille Sohbeti Kestim isimli programında dedikodu hakkında konuşan Ortaylı, hem erkeklerin hem kadınların aynı oranda dedikodu yaptığını ama dedikodu mevzularının farklı olduğunu söyledi.

Youtube'da, Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Cahille Sohbeti Kestim isimli programında dedikodu hakkında konuşan Ortaylı, hem erkeklerin hem kadınların aynı oranda dedikodu yaptığını ama dedikodu mevzularının farklı olduğunu söyledi.

“Erkeğin dedikodusu daha pistir.” diyen İlber Ortaylı, meşhur tartışmaya da son noktayı koymuş oldu.

“Erkeğin dedikodusu daha pistir.” diyen İlber Ortaylı, meşhur tartışmaya da son noktayı koymuş oldu.

İşte o video;

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