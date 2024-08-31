İlber Ortaylı "Erkekler mi Daha Çok Dedikodu Yapıyor Kadınlar mı?” Sorusuna Son Noktayı Koydu

Bildiğiniz üzere kadınlar mı daha çok dedikodu yapıyor yoksa erkekler mi meselesi, yıllardır tartışılıyor. Hatta bu konuda yapılan bazı araştırmalar erkeklerin daha çok dedikodu yaptığını ortaya koymuştu. Prof.Dr. İlber Ortaylı'ya da bu soru soruldu.