Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı. Bağımsızlık ateşi bundan tam 102 yıl önce yandı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla andığımız bu günde, hürriyetin taşlarının döşendiği o günü, Kurtuluş Savaşı Gazisi Mehmet Ali Soy'ın ağzından dinleyelim.
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Kurtuluş Savaşı Gazisi Mehmet Ali Soy Büyük Taarruz’un başladığı 26 Ağustos gecesini anlattı.
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Sancaklarının önünden bir kurt geçtiğini söyleyen gazimiz, o anın askerlerimizde yarattığı heyecanı anlatırken o günlere gitti.
İşte o video;
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