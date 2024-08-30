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Kurtuluş Savaşı Gazisi Mehmet Ali Soy Büyük Taarruz’un Başladığı 26 Ağustos Gecesini Anlattı

Kurtuluş Savaşı Gazisi Mehmet Ali Soy Büyük Taarruz’un Başladığı 26 Ağustos Gecesini Anlattı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
30.08.2024 - 12:01

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Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı. Bağımsızlık ateşi bundan tam 102 yıl önce yandı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla andığımız bu günde, hürriyetin taşlarının döşendiği o günü, Kurtuluş Savaşı Gazisi Mehmet Ali Soy'ın ağzından dinleyelim.

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Kurtuluş Savaşı Gazisi Mehmet Ali Soy Büyük Taarruz’un başladığı 26 Ağustos gecesini anlattı.

Kurtuluş Savaşı Gazisi Mehmet Ali Soy Büyük Taarruz’un başladığı 26 Ağustos gecesini anlattı.

Sancaklarının önünden bir kurt geçtiğini söyleyen gazimiz, o anın askerlerimizde yarattığı heyecanı anlatırken o günlere gitti.

Sancaklarının önünden bir kurt geçtiğini söyleyen gazimiz, o anın askerlerimizde yarattığı heyecanı anlatırken o günlere gitti.

İşte o video;

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