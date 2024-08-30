Prof.Dr. Ahmet Aslan Son Dönemde Ateizmin Neden Yükseldiğini Anlattı: "Tanrıyla İşimi Çoktan Hallettim"

Fatih Altaylı'nın Youtube kanalında yaptığı Teke Tek Bilim programına konuk olan Prof.Dr. Ahmet Aslan din kavramı üzerine gelen soruları yanıtladı.
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Ateizm'in bir inanç olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Arslan, bu konuda dikkat çeken bilgiler paylaştı.
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Kendisinin tanrı kavramına neden ihtiyaç duyulduğunu anladığını ve tanrıyla yollarını ayırdığını söyleyen Arslan "Artık insanlığa hayrından çok zararı olmaya başladı." dedi.
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