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Prof.Dr. Ahmet Aslan Son Dönemde Ateizmin Neden Yükseldiğini Anlattı: "Tanrıyla İşimi Çoktan Hallettim"

Prof.Dr. Ahmet Aslan Son Dönemde Ateizmin Neden Yükseldiğini Anlattı: "Tanrıyla İşimi Çoktan Hallettim"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
30.08.2024 - 11:22

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Fatih Altaylı'nın Youtube kanalında yaptığı Teke Tek Bilim programına konuk olan Prof.Dr. Ahmet Aslan din kavramı üzerine gelen soruları yanıtladı.

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Ateizm'in bir inanç olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Arslan, bu konuda dikkat çeken bilgiler paylaştı.

Ateizm'in bir inanç olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Arslan, bu konuda dikkat çeken bilgiler paylaştı.

Kendisinin tanrı kavramına neden ihtiyaç duyulduğunu anladığını ve tanrıyla yollarını ayırdığını söyleyen Arslan "Artık insanlığa hayrından çok zararı olmaya başladı." dedi.

Kendisinin tanrı kavramına neden ihtiyaç duyulduğunu anladığını ve tanrıyla yollarını ayırdığını söyleyen Arslan "Artık insanlığa hayrından çok zararı olmaya başladı." dedi.

Detayları buradan izleyebilirsiniz;

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