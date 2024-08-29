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Tüm Tarih Bilgilerinizi Unutun: Tarihçi Ahmet Şimşirgil'in Bir Videosunda Verdiği Bilgiler Kafaları Karıştırdı

Tüm Tarih Bilgilerinizi Unutun: Tarihçi Ahmet Şimşirgil'in Bir Videosunda Verdiği Bilgiler Kafaları Karıştırdı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
29.08.2024 - 09:38 Son Güncelleme: 29.08.2024 - 09:50

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Tarih, oldukça önemli bir alan. Aynı zamanda doğru bilgiye ulaşmanın da en zor olduğu alanlardan biri. Bu sebeple, tarihle ilgili bilgi edinirken, kaynakların doğruluğunu ve güvenilirliğini sorgulamak, öğrenim sürecinin ayrılmaz bir parçası olmalı.

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Tarihçi Ahmet Şimşirgil bir videosunda verdiği bilgilerle kafaları karıştırdı.

Tarihçi Ahmet Şimşirgil bir videosunda verdiği bilgilerle kafaları karıştırdı.

Peygamberimizin Miraç'a çıktığında Satuk Buğra Han ile görüştüğünü, bunun Türklerin müslüman olacağının göstergesi olduğunu söyleyen Şimşirgil'in o açıklaması gündem oldu.

Peygamberimizin Miraç'a çıktığında Satuk Buğra Han ile görüştüğünü, bunun Türklerin müslüman olacağının göstergesi olduğunu söyleyen Şimşirgil'in o açıklaması gündem oldu.

O konuşmayı buradan izleyebilirsiniz;

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