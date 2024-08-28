Görüş Bildir
Haberler
Video
Yolunu Buldu:Bir Zeytin Üreticisi Zeytinleri Altınla Kaplayıp Orta Doğulu Zenginlere Satarak Kazancını Katladı

Yolunu Buldu:Bir Zeytin Üreticisi Zeytinleri Altınla Kaplayıp Orta Doğulu Zenginlere Satarak Kazancını Katladı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
28.08.2024 - 19:29

İçerik Devam Ediyor

Son zamanlarda, altın kaplama gıda ürünleri gastronomi dünyasında büyük bir trend haline geldi. Bu özel ve lüks trend, gıda sektöründe yeni bir çığır açıyor ve tüketicilerin ilgisini çekiyor. Altın kaplama yiyecekler, lüksün ve zarafetin yeni bir sembolü haline gelince elbette zenginler arasında bu ürünlere talep arttı. Zeytinci Levent Usluer, bu modayı fırsat bildi ve hemen bir adım attı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Zeytinlerini özel bir teknikle altın tozuna bulayan Usluer, 1 kutu zeytini 300 dolara satarak kazancını katladı.

Zeytinlerini özel bir teknikle altın tozuna bulayan Usluer, 1 kutu zeytini 300 dolara satarak kazancını katladı.

Usluer, özellikle Orta Doğulu zenginlerin dikkatini çeken altın kaplama zeytinlerin talebine yetişmekte zorlandığını söyledi.

Usluer, özellikle Orta Doğulu zenginlerin dikkatini çeken altın kaplama zeytinlerin talebine yetişmekte zorlandığını söyledi.

Detayları buradan izleyebilirsiniz;

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın