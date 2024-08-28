Yolunu Buldu:Bir Zeytin Üreticisi Zeytinleri Altınla Kaplayıp Orta Doğulu Zenginlere Satarak Kazancını Katladı

Son zamanlarda, altın kaplama gıda ürünleri gastronomi dünyasında büyük bir trend haline geldi. Bu özel ve lüks trend, gıda sektöründe yeni bir çığır açıyor ve tüketicilerin ilgisini çekiyor. Altın kaplama yiyecekler, lüksün ve zarafetin yeni bir sembolü haline gelince elbette zenginler arasında bu ürünlere talep arttı. Zeytinci Levent Usluer, bu modayı fırsat bildi ve hemen bir adım attı.