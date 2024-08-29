Bir Kadın İsrail'i Protesto Etmek İçin Zincir Restoranlardan Birinin Önünde Karpuz Yedi

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C_Lnsz...
İsrail ve Filistin arasındaki gerilim hala devam ediyor. Dünyanın dört bir yanında İsrail'i protesto etmek için gösteriler ve eylemler gerçekleştiriliyor. Ülkemizde de farklı eylemlere imza atılıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medyada Filistin bayrakları bulunan yorumlar, bazı hesaplar tarafından kaldırılmaya başlayınca, Filistin bayrağı yerine bayrağın renklerini taşıyan 'karpuz' emojisi kullanılmaya başlanmış, ardından karpuz bir simgeye dönüşmüştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İsrail'i protesto etmek isteyen bir kadın, zincir restoranlardan birinin önünde karpuz yedi.
İşte o video;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın