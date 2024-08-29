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Bir Kadın İsrail'i Protesto Etmek İçin Zincir Restoranlardan Birinin Önünde Karpuz Yedi

Bir Kadın İsrail'i Protesto Etmek İçin Zincir Restoranlardan Birinin Önünde Karpuz Yedi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
29.08.2024 - 13:32

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İsrail ve Filistin arasındaki gerilim hala devam ediyor. Dünyanın dört bir yanında İsrail'i protesto etmek için gösteriler ve eylemler gerçekleştiriliyor. Ülkemizde de farklı eylemlere imza atılıyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C_Lnsz...
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Sosyal medyada Filistin bayrakları bulunan yorumlar, bazı hesaplar tarafından kaldırılmaya başlayınca, Filistin bayrağı yerine bayrağın renklerini taşıyan 'karpuz' emojisi kullanılmaya başlanmış, ardından karpuz bir simgeye dönüşmüştü.

Sosyal medyada Filistin bayrakları bulunan yorumlar, bazı hesaplar tarafından kaldırılmaya başlayınca, Filistin bayrağı yerine bayrağın renklerini taşıyan 'karpuz' emojisi kullanılmaya başlanmış, ardından karpuz bir simgeye dönüşmüştü.

İsrail'i protesto etmek isteyen bir kadın, zincir restoranlardan birinin önünde karpuz yedi.

İsrail'i protesto etmek isteyen bir kadın, zincir restoranlardan birinin önünde karpuz yedi.

O eylem sosyal medyada viral oldu.

İşte o video;

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