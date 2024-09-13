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Bir Sosyal Medya Kullanıcısı "Kadınları Anlamıyoruz" Diyen Erkekler İçin Sunum Hazırladı

Bir Sosyal Medya Kullanıcısı "Kadınları Anlamıyoruz" Diyen Erkekler İçin Sunum Hazırladı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
13.09.2024 - 23:50

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Erkekler ve kadınların birbirlerini tam anlamıyla anlayamadıkları yıllardır üzerine konuşulan bir mesele. Bu durum, farklı düşünce yapısından, farklı bakış açılarına ve hatta farklı duygusal tepkilerden ileri gelebilir. Birbirlerini anlamak için daha fazla çaba sarf etmeleri gerektiğini düşünen erkekler ve kadınlar, bu süreçte birçok zorlukla karşı karşıya kalabilir. Fakat bir sosyal medya kullanıcısı imdada yetişti.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C9shOb...
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Doğa Özdaş isimli bir kadın, beyler için "Kızlar 101" sunumu hazırladı.

Doğa Özdaş isimli bir kadın, beyler için "Kızlar 101" sunumu hazırladı.

Tüm detayları ince ince anlattığı sunum özellikle kadınların beğenisini topladı.

Tüm detayları ince ince anlattığı sunum özellikle kadınların beğenisini topladı.

İşte o sunum;

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