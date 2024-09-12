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Alman Bir Kadın "Türkçe Öğrenmek İstediğini" Söylediği Videosundan Sonra Aldığı Evlenme Tekliflerini Paylaştı

Alman Bir Kadın "Türkçe Öğrenmek İstediğini" Söylediği Videosundan Sonra Aldığı Evlenme Tekliflerini Paylaştı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
12.09.2024 - 14:17 Son Güncelleme: 12.09.2024 - 14:19

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Sosyal medyada Türkçe öğrenme sürecini eğlenceli videolarla paylaşan 'clarafrancken' isimli kullanıcısının videolarına daha önce denk gelmiş olabilirsiniz. Kendisi Türkçe küfürler öğrendiğini söylediği bir video paylaşmasının ardından olanlar oldu.

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Hanımefendinin tatlı aksanıyla Türkçe küfürler ettiği videosunun ardından DM kutusu doldu tahmin edebildiğiniz üzere.

Hanımefendinin tatlı aksanıyla Türkçe küfürler ettiği videosunun ardından DM kutusu doldu tahmin edebildiğiniz üzere.

"Türk erkekleri benimle evlenmek istiyor." diyerek o mesajları gösterdiği video ise beylerin tadını bir miktar kaçırdı.

"Türk erkekleri benimle evlenmek istiyor." diyerek o mesajları gösterdiği video ise beylerin tadını bir miktar kaçırdı.

İşte o video;

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