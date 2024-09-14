Görüş Bildir
Haberler
Video
Dinleyici Neye Uğradığını Şaşırdı: Perry Farrell ve Dave Navarro Konser Sonunda Sahnede Birbirine Girdi

Dinleyici Neye Uğradığını Şaşırdı: Perry Farrell ve Dave Navarro Konser Sonunda Sahnede Birbirine Girdi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
14.09.2024 - 19:31

İçerik Devam Ediyor

Perry Farrell ve Dave Navarro, müzik dünyasının en ikonik isimlerinden ikisi. Farrell, Jane's Addiction'ın kurucu üyesi ve Lollapalooza'nın yaratıcısı olarak tanınırken, Navarro, Red Hot Chili Peppers ve Jane's Addiction gibi gruplarda gitar çalarak adını duyurdu. Müzik tarihinde önemli bir yer edinmiş, birçok genç müzisyene ilham kaynağı olmuş iki isim sahnede bir skandala imza attı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Jane’s Addiction’ın Boston'da gerçekleştirdiği konser sırasında solist Perry Farrell, gitarist Dave Navarro’ya saldırdı.

Jane’s Addiction’ın Boston'da gerçekleştirdiği konser sırasında solist Perry Farrell, gitarist Dave Navarro’ya saldırdı.

Turne boyunca daha önce de problemler çıkaran Farrell sahneden uzaklaştırıldı. Grubun geri kalanı ise seyirciyi selamlayarak konseri sonlandırdı.

Turne boyunca daha önce de problemler çıkaran Farrell sahneden uzaklaştırıldı. Grubun geri kalanı ise seyirciyi selamlayarak konseri sonlandırdı.

İşte o anlar;

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın