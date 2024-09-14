Dinleyici Neye Uğradığını Şaşırdı: Perry Farrell ve Dave Navarro Konser Sonunda Sahnede Birbirine Girdi

Perry Farrell ve Dave Navarro, müzik dünyasının en ikonik isimlerinden ikisi. Farrell, Jane's Addiction'ın kurucu üyesi ve Lollapalooza'nın yaratıcısı olarak tanınırken, Navarro, Red Hot Chili Peppers ve Jane's Addiction gibi gruplarda gitar çalarak adını duyurdu. Müzik tarihinde önemli bir yer edinmiş, birçok genç müzisyene ilham kaynağı olmuş iki isim sahnede bir skandala imza attı.
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Jane’s Addiction’ın Boston'da gerçekleştirdiği konser sırasında solist Perry Farrell, gitarist Dave Navarro’ya saldırdı.
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Turne boyunca daha önce de problemler çıkaran Farrell sahneden uzaklaştırıldı. Grubun geri kalanı ise seyirciyi selamlayarak konseri sonlandırdı.
İşte o anlar;
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