Yusuf Güney Bakü'de Verdiği Konser Sırasında Fotoğraf Çekilmek İsteyen Bir Kadını Sahneden İndirdi

Bir zamanlar, genç kızların kalbinde taht kuran ve adını müzik dünyasına yazdıran Yusuf Güney son dönemde daha çok astral seyahatleri ile gündeme geliyor bildiğiniz üzere. Kendisi başka gezegende sevgilisi olduğunu açıklamasıyla ve dünyamız hakkında verdiği ürkütücü kehanetlerle beynimizi uyuşturuyor. Genç şarkıcının bir konserinde yaşadığı olay sosyal medyanın diline düştü.