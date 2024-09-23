Hakem Zorbay Küçük'le İlgili Önemli İddia: Dört Büyüklerin Maçını Yönetmek İstemiyor
Hakem Zorbay Küçük'le İlgili Önemli İddia: Dört Büyüklerin Maçını Yönetmek İstemiyor
Beşiktaş - Eyüpspor maçının hakemi Zorbay Küçük'le ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Dün oynanan maçta iki penaltıyı VAR uyarısı ile veren Küçük, MHK'ye bazı takımların maçlarını yönetmemek için dilekçe vermiş.
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Eski hakem Mustafa Çulcu'dan A Spor ekranlarında Beşiktaş - Eyüpspor karşılaşmasının orta hakemi Zorbay Küçük ile ilgili önemli bir iddia dile getirildi.
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İddiaya göre Zorbay Küçük bir önceki MHK’ya sözlü olarak 4 büyük takımın maçına çıkmak istemediğini ifade etmiş.
Çulcu iddialarını sürdürürken, "Zorbay Küçük bu sezon başında da dört takımdan birinin ismini vererek 'bu takımın maçına çıkmak istemiyorum' demiş" dedi.
Mustafa Çulcu, "FIFA hakemi olarak böyle bir şey demesi hoş değil. Süper Lig listesindesin sakatlığı sebebiyle hakem camiası da onu sırtında taşıdı. Böyle bir lüksün yok. Samsun, Rize'ye git başkası derbide eleştireleri sırtlansın" dedi.
A Spor ekranlarında söz konusu iddianın konuşulduğu anlar:
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