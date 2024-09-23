Hakem Zorbay Küçük'le İlgili Önemli İddia: Dört Büyüklerin Maçını Yönetmek İstemiyor

Beşiktaş - Eyüpspor maçının hakemi Zorbay Küçük'le ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Dün oynanan maçta iki penaltıyı VAR uyarısı ile veren Küçük, MHK'ye bazı takımların maçlarını yönetmemek için dilekçe vermiş.