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Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'nun "Ligin En İyi Takımı" Dediği Rizespor Galibiyeti Unuttu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'nun "Ligin En İyi Takımı" Dediği Rizespor Galibiyeti Unuttu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
23.09.2024 - 11:24

Süper Lig'de üçüncü hafta maçında Rizespor ile karşılaşan Fenerbahçe'de Jose Mourinho rakiplerini övmüş, 'ligdeki en iyi takım' yakıştırması yapmıştı. O günden beri Rizespor'un yüzü ligde gülmüyor.

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Jose Mourinho, Rizespor deplasmanında maç önünde yayıncı kuruluşa "Rizespor benim ligde gördüğüm en iyi takım" açıklaması yapmıştı.

Jose Mourinho, Rizespor deplasmanında maç önünde yayıncı kuruluşa "Rizespor benim ligde gördüğüm en iyi takım" açıklaması yapmıştı.

Fenerbahçe, iki maçta dört puan alan rakibini üçüncü maçında 5-0 yenerek önemli bir galibiyet almıştı.

Fenerbahçe, iki maçta dört puan alan rakibini üçüncü maçında 5-0 yenerek önemli bir galibiyet almıştı.

Rizespor teknik dirketörü İlhan Palut maçın ardından "Mourinho'nun bu lafı neden söylediğini anlayacak aklımız var, umarım futbolcular da anlamışlardır" dedi.

Rizespor teknik dirketörü İlhan Palut maçın ardından "Mourinho'nun bu lafı neden söylediğini anlayacak aklımız var, umarım futbolcular da anlamışlardır" dedi.

Daha sonra Rizespor, sırasıyla Kasımpaşa'ya 1-0, Galatasaray'a 5-0, Samsunspor'a da yine 1-0 mağlup oldu.

Daha sonra Rizespor, sırasıyla Kasımpaşa'ya 1-0, Galatasaray'a 5-0, Samsunspor'a da yine 1-0 mağlup oldu.

Mourinho'nun "Ligin en iyi takımı" şeklinde övdüğü Rizespor şu ana dek sadece ligde bir puanı olan sonuncu Adana Demirspor'u yenebildi.

Mourinho'nun "Ligin en iyi takımı" şeklinde övdüğü Rizespor şu ana dek sadece ligde bir puanı olan sonuncu Adana Demirspor'u yenebildi.

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