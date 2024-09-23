Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Arda Turan, Beşiktaş - Eyüpspor Maçından Sonra Derbiyi Soran Gazeteciye Kızdı

Arda Turan, Beşiktaş - Eyüpspor Maçından Sonra Derbiyi Soran Gazeteciye Kızdı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
23.09.2024 - 09:23

Arda Turan hafta içinde Beşiktaş maçına yönelik soruları yanıtlarken sorulan derbi sorusuna 'Galatasaraylıyım, bunu duymak istiyorsan' diyerek sitemli bir cevap vermiş, önceliğinin Eyüpspor maçı olduğunu söylemişti. Dün bir kez daha deri sorulunca genç teknik direktör kızdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Eyüpspor'daki teknik direktörlük performansıyla konuşulmaya başlanan Arda Turan, dün akşamki Beşiktaş - Eyüpspor maçından sonra bir kez daha derbi sorusu gelince sinirlendi.

Eyüpspor'daki teknik direktörlük performansıyla konuşulmaya başlanan Arda Turan, dün akşamki Beşiktaş - Eyüpspor maçından sonra bir kez daha derbi sorusu gelince sinirlendi.

Arda Turan, hafta içinde sorulan derbi sorusuna da manidar bir cevap vermişti:

Gazeteci Sezgin Gelmez aynı soruyu maç sonunda da sorunca Arda Turan da tepki gösterdi. "Bana Eyüpspor'u sor" diyerek kızan Arda Turan "Sonra sinirlenince Arda sinirlendi oluyor" dedi.

Gazeteci Sezgin Gelmez aynı soruyu maç sonunda da sorunca Arda Turan da tepki gösterdi. "Bana Eyüpspor'u sor" diyerek kızan Arda Turan "Sonra sinirlenince Arda sinirlendi oluyor" dedi.

Arda Turan, Gelmez'e tepki göstererek "Bana soruyorsun Galatasaray-Fenerbahçe maçını. Bütün çocukların emeğini alıyorsun. Bana sorsana Beşiktaş - Eyüpspor maçını, ne yapacaksınız desene. Bana da gazetecilik yapıyorsun, 9 kere derbi ne olacak ne olacak" dedi.

Arda Turan, Gelmez'e tepki göstererek "Bana soruyorsun Galatasaray-Fenerbahçe maçını. Bütün çocukların emeğini alıyorsun. Bana sorsana Beşiktaş - Eyüpspor maçını, ne yapacaksınız desene. Bana da gazetecilik yapıyorsun, 9 kere derbi ne olacak ne olacak" dedi.

Ekol TV'de yayınlanan görüntülerde yaşananlar:

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
2
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın