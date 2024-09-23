Arda Turan, Beşiktaş - Eyüpspor Maçından Sonra Derbiyi Soran Gazeteciye Kızdı
Arda Turan, Beşiktaş - Eyüpspor Maçından Sonra Derbiyi Soran Gazeteciye Kızdı
Arda Turan hafta içinde Beşiktaş maçına yönelik soruları yanıtlarken sorulan derbi sorusuna 'Galatasaraylıyım, bunu duymak istiyorsan' diyerek sitemli bir cevap vermiş, önceliğinin Eyüpspor maçı olduğunu söylemişti. Dün bir kez daha deri sorulunca genç teknik direktör kızdı.
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Eyüpspor'daki teknik direktörlük performansıyla konuşulmaya başlanan Arda Turan, dün akşamki Beşiktaş - Eyüpspor maçından sonra bir kez daha derbi sorusu gelince sinirlendi.
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Gazeteci Sezgin Gelmez aynı soruyu maç sonunda da sorunca Arda Turan da tepki gösterdi. "Bana Eyüpspor'u sor" diyerek kızan Arda Turan "Sonra sinirlenince Arda sinirlendi oluyor" dedi.
Arda Turan, Gelmez'e tepki göstererek "Bana soruyorsun Galatasaray-Fenerbahçe maçını. Bütün çocukların emeğini alıyorsun. Bana sorsana Beşiktaş - Eyüpspor maçını, ne yapacaksınız desene. Bana da gazetecilik yapıyorsun, 9 kere derbi ne olacak ne olacak" dedi.
Ekol TV'de yayınlanan görüntülerde yaşananlar:
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