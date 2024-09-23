Arda Turan, Beşiktaş - Eyüpspor Maçından Sonra Derbiyi Soran Gazeteciye Kızdı

Arda Turan hafta içinde Beşiktaş maçına yönelik soruları yanıtlarken sorulan derbi sorusuna 'Galatasaraylıyım, bunu duymak istiyorsan' diyerek sitemli bir cevap vermiş, önceliğinin Eyüpspor maçı olduğunu söylemişti. Dün bir kez daha deri sorulunca genç teknik direktör kızdı.