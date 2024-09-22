Giovanni van Bronckhorst, Beşiktaş'a 24 Sene Sonra Bir İlke İmza Attırdı
Giovanni van Bronckhorst, Beşiktaş'a 24 Sene Sonra Bir İlke İmza Attırdı
Beşiktaş, evinde Eyüpspor'u yenerek hafta içi oynayacağı Avrupa Ligi maçına moralli gidiyor. Beşiktaş aldığı üç puanla aynı zamanda namağlup serisini de sürdürdü.
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Beşiktaş, Milot Rashica ve Ciro Immobile'nin golleriyle evinde Eyüpspor'u 2-1 yendi ve bir üç puan daha hanesine ekledi.
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Oyuna Semih Kılıçsoy hamlesiyle müdahale eden Hollandalı teknik direktör üç puanın yanı sıra Beşiktaş'a bir ilk de yaşattı.
Giovanni van Bronckhorst, 2000-2001 sezonunda Beşikraş'ın Nevio Scala ile yakaladığı başarıyı tekrarlayarak önemli bir istatistiğe imza attı.
Van Bronckhorst, 2000-2001 sezonunda siyah-beyazlı takımın başında olan İtalyan teknik adam Nevio Scala'dan sonra ligde iç sahada ilk 3 maçını kazanan ilk teknik direktör oldu
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