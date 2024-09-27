Hem Serhat Akın'a Hem de Sports Digitale'e Serhat Akın'ı Vuracaklarını Söylemişler
Hem Serhat Akın'a Hem de Sports Digitale'e Serhat Akın'ı Vuracaklarını Söylemişler
Serhat Akın'a yapılan silahlı saldırının ardından olayın etkileri devam ediyor. İkinci bir ameliyata alınacak Serhat Akın'ın sağlık durumu iyiye giderken, saldırı ile ilgili de detaylar ortaya çıkmaya başladı. Son olarak görüntüler paylaşılmıştı, şimdi de gazeteci Aydın Cingöz saldırının öncesine değindi.
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Fenerbahçe'nin önemli futbolcularından olan Serhat Akın, kazandığı başarıların yanı sıra son dönemlerde yaptığı yorumlarla gündem oluyordu. Ali Koç'a muhalif tavırlarıyla zaman zaman hedef olan Akın, sık sık tehdit alıyormuş.
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Dün gece Fenerbahçe - Union SG maçı sonrası programdan çıkan Serhat Akın, silahlı saldırıya uğramış ve kendi sosyal medya hesabından bu durumu paylaşmıştı.
Saldırganlarla ilgili soruşturma sürerken konuyla ilgili gazeteci Aydın Cingöz'den önemli bir iddia geldi. Cingöz, "tetikçiyi bulduk" şeklinde Serhat Akın'a haber gönderildiğini söyledi.
Aydın Cingöz, "Serhat Akın, yakın zamanda Sports Digitale yayınında 'Paralı köpekler' ifadesini kullanıyor. Bu ifadeden sonra Serhat Akın'a yönelik tehditler başlıyor" diyerek Akın'ın yaşadığı süreci anlattı.
Cingöz açıklamalarını "Serhat Akın, polise bazı tribüncülerin kendisini tehdit ettiğini söylüyor. Tribüncülerin isimleri emniyete verildi. Tehdit eden kişiler iki hafta önce Sports Digitale yönetimine, 'Serhat Akın'a söyleyin, kendisini vuracak tetikçiyi bulduk!' diye haber gönderiyor" şeklinde noktaladı.
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