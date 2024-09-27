Hem Serhat Akın'a Hem de Sports Digitale'e Serhat Akın'ı Vuracaklarını Söylemişler

Serhat Akın'a yapılan silahlı saldırının ardından olayın etkileri devam ediyor. İkinci bir ameliyata alınacak Serhat Akın'ın sağlık durumu iyiye giderken, saldırı ile ilgili de detaylar ortaya çıkmaya başladı. Son olarak görüntüler paylaşılmıştı, şimdi de gazeteci Aydın Cingöz saldırının öncesine değindi.