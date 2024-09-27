Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan Basına Eleştiri Geldi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan Basına Eleştiri Geldi
U.S Gilloise galibiyetinin ardından konuşan Jose Mourinho camiaya önemli mesajlar verirken, basına da eleştiriler getirdi. 'Buraya gezmeye gelmedim' diyen Mourinho, beklentileri basının yönettiğini iddia etti.
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Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ne zaferle başladı. Teknik Direktör Jose Mourinho derbi mağlubiyeti sonrası gelen bu galibiyet sonrasında önemli açıklamalar yaptı.
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Taraftarın beklentilerine dair sorulan bir soruya, "Taraftarların düşünce yapısında sizlerin etkisi olduğunu düşünüyorum. Sizin iş yapış şeklinizle alakalı olduğunu düşünüyorum" dedi.
Mourinho, "Değişmesi gereken sizsiniz" diyerek basın mensuplarını eleştirdi. Mourinho, "Siz kaç saat çalışıyorsunuz bilmiyorum ama ben günde minimum 12 saat çalışıyorum. İstanbul güzel şehir ama ben buraya çalışmaya geldim" dedi.
Taraftara da mesaj veren Mourinho, "Zaman zaman başarılı olurum zaman zaman olamam ama her zaman şunu anlatmaya çalışırım, işler iyi gittiği zaman bu sizi aya çıkarmaz, kötü gittiğinde ise cehenneme göndermez" dedi.
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