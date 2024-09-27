Beşiktaş'ın Basketboldaki İsrailli Rakibi Türkiye'ye Gelmiyor
Beşiktaş'ın Basketboldaki İsrailli Rakibi Türkiye'ye Gelmiyor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beşiktaş Fibabanka'nın BKT EuroCup'taki rakibi Hapoel Sholomo Tel Aviv, İstanbul'a gelmeyecek. Turnuvanın 3. haftasında gerçekleştirilecek olan maç, farklı bir ülkede yapılacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
BKT EuroCup, 9 Ekim Çarşamba günü iki takım arasında oynanması planlanan karşılaşmanın yerinin değiştiğini duyurdu. Artık maç, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilecek.
BKT EuroCup'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bu karar, Türk ve İsrail hükümetlerinin önerileri dikkate alınarak alındı" ifadeleri kullanıldı.
Avrupa Ligi'nde de İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile eşleşen Beşiktaş'ta ikinci başkan Hüseyin Yücel, "Maçın başka yerde oynanma ihtimali yok, buna izin vermeyeceğiz" demişti. Futbolla ilgili alınmış bir karar henüz yok.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın