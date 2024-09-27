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Beşiktaş'ın Basketboldaki İsrailli Rakibi Türkiye'ye Gelmiyor

Beşiktaş'ın Basketboldaki İsrailli Rakibi Türkiye'ye Gelmiyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
27.09.2024 - 10:36

Beşiktaş Fibabanka'nın BKT EuroCup'ın 3. Haftasında İstanbul'da karşılaşacağı Hapoel Sholomo Tel Aviv maçı, Sırbistan'ın Belgrad kentinde oynanacak. Bu değişikliğin, Türkiye ve İsrail hükümetlerinin önerileri doğrultusunda alındığı duyuruldu.

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Beşiktaş Fibabanka'nın BKT EuroCup'taki rakibi Hapoel Sholomo Tel Aviv, İstanbul'a gelmeyecek. Turnuvanın 3. haftasında gerçekleştirilecek olan maç, farklı bir ülkede yapılacak.

Beşiktaş Fibabanka'nın BKT EuroCup'taki rakibi Hapoel Sholomo Tel Aviv, İstanbul'a gelmeyecek. Turnuvanın 3. haftasında gerçekleştirilecek olan maç, farklı bir ülkede yapılacak.

BKT EuroCup, 9 Ekim Çarşamba günü iki takım arasında oynanması planlanan karşılaşmanın yerinin değiştiğini duyurdu. Artık maç, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilecek.

BKT EuroCup, 9 Ekim Çarşamba günü iki takım arasında oynanması planlanan karşılaşmanın yerinin değiştiğini duyurdu. Artık maç, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilecek.

BKT EuroCup'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bu karar, Türk ve İsrail hükümetlerinin önerileri dikkate alınarak alındı" ifadeleri kullanıldı.

BKT EuroCup'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bu karar, Türk ve İsrail hükümetlerinin önerileri dikkate alınarak alındı" ifadeleri kullanıldı.

Avrupa Ligi'nde de İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile eşleşen Beşiktaş'ta ikinci başkan Hüseyin Yücel, "Maçın başka yerde oynanma ihtimali yok, buna izin vermeyeceğiz" demişti. Futbolla ilgili alınmış bir karar henüz yok.

Avrupa Ligi'nde de İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile eşleşen Beşiktaş'ta ikinci başkan Hüseyin Yücel, "Maçın başka yerde oynanma ihtimali yok, buna izin vermeyeceğiz" demişti. Futbolla ilgili alınmış bir karar henüz yok.

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