Beşiktaş'ın Basketboldaki İsrailli Rakibi Türkiye'ye Gelmiyor

Beşiktaş Fibabanka'nın BKT EuroCup'ın 3. Haftasında İstanbul'da karşılaşacağı Hapoel Sholomo Tel Aviv maçı, Sırbistan'ın Belgrad kentinde oynanacak. Bu değişikliğin, Türkiye ve İsrail hükümetlerinin önerileri doğrultusunda alındığı duyuruldu.