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Filenin Sultanları'nın Yıldızı Ebrar Karakurt'tan Rafa Silva Paylaşımı: "Biz Hapşıralım Sen Çok Yaşa"

Filenin Sultanları'nın Yıldızı Ebrar Karakurt'tan Rafa Silva Paylaşımı: "Biz Hapşıralım Sen Çok Yaşa"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
26.09.2024 - 22:30

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Kariyerini Rusya'nın Lokomotiv Kaliningrad takımında sürdüren Ebrar Karakurt, Ajax-Beşiktaş maçı öncesi sosyal medyadan yaptığı 'Rafa Silva' paylaşımıyla gündem oldu.

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Milli gururumuz Ebrar Karakurt'un, her defasında Beşiktaş'a gönülden bağlı olduğunu belirtmekten çekinmediğini biliyoruz.

Milli gururumuz Ebrar Karakurt'un, her defasında Beşiktaş'a gönülden bağlı olduğunu belirtmekten çekinmediğini biliyoruz.

Mili voleybolcu, Ajax-Beşiktaş maçı öncesi yaptığı "Rafa Silva" paylaşımıyla bir kere daha takımına olan desteğini gösterdi. Beşiktaş formasıyla kameranın karşısına geçen Karakurt, videoyu "Biz hapşıralım, sen çok yaşa Rafa Silva" notuyla paylaştı.

Mili voleybolcu, Ajax-Beşiktaş maçı öncesi yaptığı "Rafa Silva" paylaşımıyla bir kere daha takımına olan desteğini gösterdi. Beşiktaş formasıyla kameranın karşısına geçen Karakurt, videoyu "Biz hapşıralım, sen çok yaşa Rafa Silva" notuyla paylaştı.

İşte o video👇📽️

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