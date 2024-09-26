Filenin Sultanları'nın Yıldızı Ebrar Karakurt'tan Rafa Silva Paylaşımı: "Biz Hapşıralım Sen Çok Yaşa"

Kariyerini Rusya'nın Lokomotiv Kaliningrad takımında sürdüren Ebrar Karakurt, Ajax-Beşiktaş maçı öncesi sosyal medyadan yaptığı 'Rafa Silva' paylaşımıyla gündem oldu.
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Milli gururumuz Ebrar Karakurt'un, her defasında Beşiktaş'a gönülden bağlı olduğunu belirtmekten çekinmediğini biliyoruz.
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Mili voleybolcu, Ajax-Beşiktaş maçı öncesi yaptığı "Rafa Silva" paylaşımıyla bir kere daha takımına olan desteğini gösterdi. Beşiktaş formasıyla kameranın karşısına geçen Karakurt, videoyu "Biz hapşıralım, sen çok yaşa Rafa Silva" notuyla paylaştı.
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