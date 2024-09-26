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O Sene Bu Sene mi? Ali Koç'un Şampiyonluk Bekleyen Taraftara Verdiği Yanıt Gündem Oldu

O Sene Bu Sene mi? Ali Koç'un Şampiyonluk Bekleyen Taraftara Verdiği Yanıt Gündem Oldu

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
26.09.2024 - 20:58

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Union Saint-Gilloise maçı öncesi taraftarla yaşadığı diyalog gündem oldu.

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Fenerbahçeli bir taraftarlar, maç öncesi Ali Koç'a, "Başkanım bizi şampiyon yap başkanım" dedi. Koç’un taraftara verdiği "Yapacağım, merak etmeyin" cevabı büyük ilgi topladı.

Fenerbahçeli bir taraftarlar, maç öncesi Ali Koç'a, "Başkanım bizi şampiyon yap başkanım" dedi. Koç’un taraftara verdiği "Yapacağım, merak etmeyin" cevabı büyük ilgi topladı.

Ali Koç ve sarı-lacivertli taraftar arasında geçen diyalog sosyal medyada yayılırken, Koç’un kararlı tutumu taraftarlar arasında heyecan yarattı.

Ali Koç ve sarı-lacivertli taraftar arasında geçen diyalog sosyal medyada yayılırken, Koç’un kararlı tutumu taraftarlar arasında heyecan yarattı.

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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Cindirella Man

Biz 14 sene beklemeyiz diyenler 11 nci yılınız kutlu olsun 😀

arif ışık

Güzel tiyatro!! Normal bir Fenerbahçe taraftarı bu herifi desteklemez.

merve

Bir 10 sezon daha şampiyon olmasak ne yazar.. Vazgeçmeyiz sevdamızdan💛💙