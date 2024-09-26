O Sene Bu Sene mi? Ali Koç'un Şampiyonluk Bekleyen Taraftara Verdiği Yanıt Gündem Oldu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Union Saint-Gilloise maçı öncesi taraftarla yaşadığı diyalog gündem oldu.
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Fenerbahçeli bir taraftarlar, maç öncesi Ali Koç'a, "Başkanım bizi şampiyon yap başkanım" dedi. Koç’un taraftara verdiği "Yapacağım, merak etmeyin" cevabı büyük ilgi topladı.
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Ali Koç ve sarı-lacivertli taraftar arasında geçen diyalog sosyal medyada yayılırken, Koç’un kararlı tutumu taraftarlar arasında heyecan yarattı.
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Biz 14 sene beklemeyiz diyenler 11 nci yılınız kutlu olsun 😀
Güzel tiyatro!! Normal bir Fenerbahçe taraftarı bu herifi desteklemez.
Bir 10 sezon daha şampiyon olmasak ne yazar.. Vazgeçmeyiz sevdamızdan💛💙