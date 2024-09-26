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Şahan Gökbakar Paylaştı: Mourinho’nun Basın Toplantısında Yaşananlarla Dalga Geçti

Şahan Gökbakar Paylaştı: Mourinho’nun Basın Toplantısında Yaşananlarla Dalga Geçti

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
26.09.2024 - 19:22

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun dün gerçekleştirdiği basın toplantısında Fenerbahçe Futbol A Takımı Basın Sorumlusu Alper Yemeniciler’in görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu. Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, yayınladığı video ile basın toplantısında yaşananlarla dalga geçti.

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Alper Yemeniciler’in, basın toplantısı devam ederken salonda bulunan bir kişiye yaptığı “telefonuna bak” işareti, talimatla soru sordurmaya çalışıyor iddialarını da beraberinde getirmişti.

Alper Yemeniciler’in, basın toplantısı devam ederken salonda bulunan bir kişiye yaptığı “telefonuna bak” işareti, talimatla soru sordurmaya çalışıyor iddialarını da beraberinde getirmişti.

Alper Yemeniciler’in görüntüleri 👇

Galatasaraylı olduğu bilinen ünlü komedyen Şahan Gökbakar da basın toplantısında gündem olan görüntülerle ilgili komik bir video yayınlandı.

Galatasaraylı olduğu bilinen ünlü komedyen Şahan Gökbakar da basın toplantısında gündem olan görüntülerle ilgili komik bir video yayınlandı.

Şahan’ın paylaşımı 👇

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