Şahan Gökbakar Paylaştı: Mourinho’nun Basın Toplantısında Yaşananlarla Dalga Geçti
Şahan Gökbakar Paylaştı: Mourinho’nun Basın Toplantısında Yaşananlarla Dalga Geçti
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun dün gerçekleştirdiği basın toplantısında Fenerbahçe Futbol A Takımı Basın Sorumlusu Alper Yemeniciler’in görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu. Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, yayınladığı video ile basın toplantısında yaşananlarla dalga geçti.
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Alper Yemeniciler’in, basın toplantısı devam ederken salonda bulunan bir kişiye yaptığı “telefonuna bak” işareti, talimatla soru sordurmaya çalışıyor iddialarını da beraberinde getirmişti.
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Alper Yemeniciler’in görüntüleri 👇
Galatasaraylı olduğu bilinen ünlü komedyen Şahan Gökbakar da basın toplantısında gündem olan görüntülerle ilgili komik bir video yayınlandı.
Şahan’ın paylaşımı 👇
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