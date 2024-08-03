Komedyen Şahan Gökbakar'ın Instagram'ın Kapatılmasıyla İlgili Paylaşımı Kırdı Geçirdi!

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, bu defa Insagram'ın kapatılmasını tiye aldığı bir paylaşım yaptı.
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Gündeme dair her konuyu yakından takip eden ünlü komedyen, Instagram'ın kapatılmasına sert bir şekilde tepki göstermişti.
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Şahan Gökbakar, Instagram'ın kapatılmasına verdiği tepkiden sonra Instagram'dan mizahi bir paylaşım yaptı.
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