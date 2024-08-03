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Komedyen Şahan Gökbakar'ın Instagram'ın Kapatılmasıyla İlgili Paylaşımı Kırdı Geçirdi!

Komedyen Şahan Gökbakar'ın Instagram'ın Kapatılmasıyla İlgili Paylaşımı Kırdı Geçirdi!

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
03.08.2024 - 19:27

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Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, bu defa Insagram'ın kapatılmasını tiye aldığı bir paylaşım yaptı.

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Gündeme dair her konuyu yakından takip eden ünlü komedyen, Instagram'ın kapatılmasına sert bir şekilde tepki göstermişti.

Gündeme dair her konuyu yakından takip eden ünlü komedyen, Instagram'ın kapatılmasına sert bir şekilde tepki göstermişti.

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Şahan Gökbakar, Instagram'ın kapatılmasına verdiği tepkiden sonra Instagram'dan mizahi bir paylaşım yaptı.

Şahan Gökbakar, Instagram'ın kapatılmasına verdiği tepkiden sonra Instagram'dan mizahi bir paylaşım yaptı.

'Bizi bu kadar mı esir aldı bu internet? Çok da iyi oldu kapanması, hep kapalı kalsın!'

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