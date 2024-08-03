Oyuncak Gibi Oynadı! Aralarında Siklet Fark Olan Pehlivanların Mücadelesi Viral Oldu

Geleneksel Türk güreşinde, pehlivanlar ağırlıklarına göre farklı sikletlerde yarışırlar. Bu sınıflandırma, yarışmaların adil olmasını sağlar ve sporcuların yeteneklerini eşit şartlarda sergilemelerine olanak tanır.
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Aralarında siklet farkı olan iki pehlivanın mücadelesi kameraya alındı.
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Ağır siklet pehlivan, hafif siklet pehlivanı adeta havaya uçurdu. O anlar sosyal medyada gündem oldu.
Videonun tamamı için:
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O yağ nasıl arınıyor merak ettim, Fairy ile mi yıkanıyor pehlivanlar? Pehlivan olan yazsın. :)
Çilekli masaj yağı olduğunu düşünmek istiyorum 🧐