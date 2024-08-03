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Oyuncak Gibi Oynadı! Aralarında Siklet Fark Olan Pehlivanların Mücadelesi Viral Oldu

Oyuncak Gibi Oynadı! Aralarında Siklet Fark Olan Pehlivanların Mücadelesi Viral Oldu

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
03.08.2024 - 18:07

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Geleneksel Türk güreşinde, pehlivanlar ağırlıklarına göre farklı sikletlerde yarışırlar. Bu sınıflandırma, yarışmaların adil olmasını sağlar ve sporcuların yeteneklerini eşit şartlarda sergilemelerine olanak tanır.

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Aralarında siklet farkı olan iki pehlivanın mücadelesi kameraya alındı.

Aralarında siklet farkı olan iki pehlivanın mücadelesi kameraya alındı.

Ağır siklet pehlivan, hafif siklet pehlivanı adeta havaya uçurdu. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Ağır siklet pehlivan, hafif siklet pehlivanı adeta havaya uçurdu. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

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Arwen

O yağ nasıl arınıyor merak ettim, Fairy ile mi yıkanıyor pehlivanlar? Pehlivan olan yazsın. :)

Esat Bora

Çilekli masaj yağı olduğunu düşünmek istiyorum 🧐