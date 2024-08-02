Tüm Gözler Üzerinde: Milli Sporcumuz Emre Dodanlı'nın Aurası Globalde Viral Oldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Artistik Cimnastik Milli Takımı'nda yer alan Emre Dodanlı, aurasıyla yabancı sosyal medya kullanıcılarını da etkilemeyi başardı. @keremkızır hesabından paylaşılan video globalde viral oldu.
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Başarılı sporcu Emre Dodanlı, Paris 2024 Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil etmektedir. Cimnastikteki yetenekleri ve özverili çalışmalarıyla tanınan Dodanlı, ulusal ve uluslararası yarışmalarda birçok başarıya imza atmıştır.
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Paris 2024'te mücadele eden Artistik Cimnastik Erkek Millî Takımı'nın temsilcilerinden Emre Dodanlı'nın, Olimpiyatlarda çekilen bir videosu TikTok'ta viral oldu.
Paylaşılan video kısa sürede milyonlarca izlenme ve beğeni aldı. Aurasıyla büyüleyen Emre Dodanlı, global sosyal medya kullanıcılarının da ilgi odağı oldu.
Dodanlı'nın yaptığı hareket, Amerikalı rapçi Kevin Gates'in ikonikleşen hareketine benzetildi.
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