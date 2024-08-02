Tüm Gözler Üzerinde: Milli Sporcumuz Emre Dodanlı'nın Aurası Globalde Viral Oldu

Özel Eğitim Öğretmeni Öğrencisine Yaptığı Doğum Günü Sürpriziyle Hepimizi Yürekten Etkiledi

Rober Hatemo, Yüzüne Kök Hücre Yaptırdığını Duyururken Selen Görgüzel'inki Gibi Tuhaf Yöntemleri Tiye Aldı

Yine Olmadı: Takım Arkadaşları Tarafından Moral Yemeğine Çıkarılan Icardi, Wanda Adını Duydukça Yüzü Düştü!