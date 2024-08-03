Milli Atlet Ersu Şaşma'nın Paris 2024'teki Başarısı Ailesini Böyle Gururlandırdı!
Milli Atlet Ersu Şaşma'nın Paris 2024'teki Başarısı Ailesini Böyle Gururlandırdı!
Milli atletimiz Ersu Şaşma, erkekler sırıkla atlama elemelerinde 5.75 metrelik atlayışıyla adını finale yazdırdı.
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Milli gururumuz Ersu Şaşma'nın 5.75 metrelik atlayışı sırasında yaptığı galibiyet pozu dünyanın da gündemine oturdu.
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Bu başarının ardından milli atletimizin annesi ve babası, tarifsiz heyecanlarını bizlerle paylaştı.
Ayrıca, Ersu isminin hikayesini de anlattılar. Ersu Şaşma'nın ismi, babası Ersin Şaşma ve annesi Suzan Şaşma'nın isimlerinin ilk hecelerinden oluşuyor. Babası, bu ismin hikayesini paylaşarak, nasıl seçildiğini anlattı.
Videonun tamamı için:
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