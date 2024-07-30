Paris 2024'te Klasik Yay Takımda İlk Madalyayı Getiren Milli Okçularımız Olimpiyat Köyünde Coşkuyla Karşılandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, Çin'i yenerek bronz madalya kazandı.
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Klasik Yay Erkek Milli Takımı'nın üçüncülüğü, 100 yıllık olimpiyat tarihinde Türkiye'nin takım halinde kazandığı ilk madalya olarak kayıtlara geçti.
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Bronz madalya sahibi milli okçularımız, madalya almanın mutluluğunu yaşarken olimpiyat köyünde de coşku içinde karşılandılar.
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