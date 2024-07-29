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Onu İlk Defa Böyle Görüyoruz: Paris Olimpiyatları'nda Kaptan Eda Erdem'in Gergin Anları

Onu İlk Defa Böyle Görüyoruz: Paris Olimpiyatları'nda Kaptan Eda Erdem'in Gergin Anları

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
30.07.2024 - 00:51

Filenin Sultanları, Paris 2024'teki ilk maçından Hollandaya karşı 3-2 galibiyet ile döndü. Maç sırasında görüntülenen Eda Erdem'in gergin anları gündem oldu.

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Filenin Sultanları, 2-0 geriden geldikleri Hollanda mücadelesini 3-2 skorla kazanarak Paris 2024'ün ilk maçını başarıyla tamamladı.

Filenin Sultanları, 2-0 geriden geldikleri Hollanda mücadelesini 3-2 skorla kazanarak Paris 2024'ün ilk maçını başarıyla tamamladı.

Zorlu geçen mücadelede kaptanımız Eda Erdem'in "Sakin ol Eda" diyerek kendini sakinleştirmeye çalıştığı görüntüler ortaya çıktı.

Zorlu geçen mücadelede kaptanımız Eda Erdem'in "Sakin ol Eda" diyerek kendini sakinleştirmeye çalıştığı görüntüler ortaya çıktı.

O anlar 👇

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