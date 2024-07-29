Onu İlk Defa Böyle Görüyoruz: Paris Olimpiyatları'nda Kaptan Eda Erdem'in Gergin Anları
Onu İlk Defa Böyle Görüyoruz: Paris Olimpiyatları'nda Kaptan Eda Erdem'in Gergin Anları
Filenin Sultanları, Paris 2024'teki ilk maçından Hollandaya karşı 3-2 galibiyet ile döndü. Maç sırasında görüntülenen Eda Erdem'in gergin anları gündem oldu.
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Filenin Sultanları, 2-0 geriden geldikleri Hollanda mücadelesini 3-2 skorla kazanarak Paris 2024'ün ilk maçını başarıyla tamamladı.
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Zorlu geçen mücadelede kaptanımız Eda Erdem'in "Sakin ol Eda" diyerek kendini sakinleştirmeye çalıştığı görüntüler ortaya çıktı.
O anlar 👇
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