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Aklımız Hala Yaşanamamış O İhtimalde: İçinizi Parçalayacak Türkiye-Hollanda Maçı Editi

Aklımız Hala Yaşanamamış O İhtimalde: İçinizi Parçalayacak Türkiye-Hollanda Maçı Editi

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
29.07.2024 - 17:08

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EURO 2024'te son çeyrek final maçında Türkiye, ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı maçta Hollanda'ya 2-1 yenilerek turnuvadan elenmişti. Bir rüyanın bittiği Hollanda mağlubiyetinin sızısı yüreklerimizden hala geçmedi.

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Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyatları'nda Hollanda'yı 3-2 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyatları'nda Hollanda'yı 3-2 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

Filenin Sultanları, Hollanda'yı mağlup edince "Türkiye-Hollanda" X'te trendler arasına girdi. Bu başlığı görünce akıllara, bir rüyanın bittiği o mağlubiyet geldi...

Filenin Sultanları, Hollanda'yı mağlup edince "Türkiye-Hollanda" X'te trendler arasına girdi. Bu başlığı görünce akıllara, bir rüyanın bittiği o mağlubiyet geldi...

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