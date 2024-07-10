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Spiker Özkan Öztürk'ün Anlatımıyla Türkiye'nin EURO 2024'te Attığı Son Gol: "Golü Attı Secdeye Yattı"

Spiker Özkan Öztürk'ün Anlatımıyla Türkiye'nin EURO 2024'te Attığı Son Gol: "Golü Attı Secdeye Yattı"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
10.07.2024 - 16:52

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EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda eden A Milli Takımımız'da golü Samet Akaydın atmıştı.

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Maçın ilk yarısında Samet Akaydın'ın topu Hollanda'nın kalesine göndermesiyle 1-0 öne geçmiştik. Herkesin içini umutla dolduran o gol, spiker Özkan Öztürk'ün anlatısıyla tekrar gündeme geldi.

Maçın ilk yarısında Samet Akaydın'ın topu Hollanda'nın kalesine göndermesiyle 1-0 öne geçmiştik. Herkesin içini umutla dolduran o gol, spiker Özkan Öztürk'ün anlatısıyla tekrar gündeme geldi.

Özkan Öztürk'ün, "Çok eleştirildi, geri geldi, Golü attı, secdeye yattı." cümleleriyle Samet Akaydın'ın golünü anlattığı o coşkulu anlar 👇

Özkan Öztürk'ün, "Çok eleştirildi, geri geldi, Golü attı, secdeye yattı." cümleleriyle Samet Akaydın'ın golünü anlattığı o coşkulu anlar 👇

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