Arda Güler'i İttiren Hollandalı Futbolcuya Abdülkerim Bardakçı'dan Sert Müdahale Gündem Oldu

Hollanda maçından sonra Arda Güler ve Abdülkerim Bardakçı'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Sosyal medyada @Rosachanceka isimli kullanıcı tarafından paylaşılan video gündem oldu.
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Arda Güler'in, Hollandalı bir futbolcu tarafından itildiği anlar kameraya yansıdı.
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Güler'i iten futbolcuya Abdülkerim Bardakçı'dan sert bir müdehale geldi. Bardakçı'nın Arda Güleri'i kardeşi gibi koruduğu anlar sosyal medyada beğeni topladı.
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