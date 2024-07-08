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Arda Güler'i İttiren Hollandalı Futbolcuya Abdülkerim Bardakçı'dan Sert Müdahale Gündem Oldu

Arda Güler'i İttiren Hollandalı Futbolcuya Abdülkerim Bardakçı'dan Sert Müdahale Gündem Oldu

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
08.07.2024 - 16:50 Son Güncelleme: 08.07.2024 - 17:05

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Hollanda maçından sonra Arda Güler ve Abdülkerim Bardakçı'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Sosyal medyada @Rosachanceka isimli kullanıcı tarafından paylaşılan video gündem oldu.

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Arda Güler'in, Hollandalı bir futbolcu tarafından itildiği anlar kameraya yansıdı.

Arda Güler'in, Hollandalı bir futbolcu tarafından itildiği anlar kameraya yansıdı.

Güler'i iten futbolcuya Abdülkerim Bardakçı'dan sert bir müdehale geldi. Bardakçı'nın Arda Güleri'i kardeşi gibi koruduğu anlar sosyal medyada beğeni topladı.

Güler'i iten futbolcuya Abdülkerim Bardakçı'dan sert bir müdehale geldi. Bardakçı'nın Arda Güleri'i kardeşi gibi koruduğu anlar sosyal medyada beğeni topladı.

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