Arda Güler'i İttiren Hollandalı Futbolcuya Abdülkerim Bardakçı'dan Sert Müdahale Gündem Oldu

Tavuk Diye Aldığı Civcivleri Horoz Çıktı, Rakı Masasında Dertleşti! 'Son Geceniz, Sabaha Kadar Yiyip İçeceğiz'

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