Hollanda Maçı Sonrası Vincenzo Montella ve Kerem Aktürkoğlu'nun Görüntüleri Kameralara Yansıdı

Sahnede Türk Bayrağı Açan Ünlü Sanatçı Ezhel: "Vatan Haininiz Avrupa’yı Türkçe ile Sallıyor”

Cübbeli Ahmet, Bu Kez Eşcinseller İçin Konuştu: "Domuza Dönüşecekler"

Bir Ayakkabıcının Yaptığı Analizler Gündem Oldu: "Kısa Pantolonlu Müteahhit Çocuğu Ayakkabısı"