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Hollanda Maçı Sonrası Vincenzo Montella ve Kerem Aktürkoğlu'nun Görüntüleri Kameralara Yansıdı

Hollanda Maçı Sonrası Vincenzo Montella ve Kerem Aktürkoğlu'nun Görüntüleri Kameralara Yansıdı

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
07.07.2024 - 22:25

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Hollanda-Türkiye maçı sonrasında Montella'ya gösterilen tepkiler dikkat çekti. Maçın ardından taraftarlar ve yorumcular, Montella'nın taktikleri ve oyuncu tercihleri hakkında çeşitli eleştirilerde bulundu.

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Maç sonrasında, Milli takımızın teknik direktörü Montella, Kerem Aktürkoğlu'nun yanına gidip desteklemek istedi.

Maç sonrasında, Milli takımızın teknik direktörü Montella, Kerem Aktürkoğlu'nun yanına gidip desteklemek istedi.

Kerem Aktürkoğlu'nun ise arkasını dönüp gittiği görüntüler kameralara yansıdı.

Kerem Aktürkoğlu'nun ise arkasını dönüp gittiği görüntüler kameralara yansıdı.

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