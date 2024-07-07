Hollanda Maçı Sonrası Vincenzo Montella ve Kerem Aktürkoğlu'nun Görüntüleri Kameralara Yansıdı

Hollanda-Türkiye maçı sonrasında Montella'ya gösterilen tepkiler dikkat çekti. Maçın ardından taraftarlar ve yorumcular, Montella'nın taktikleri ve oyuncu tercihleri hakkında çeşitli eleştirilerde bulundu.
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Maç sonrasında, Milli takımızın teknik direktörü Montella, Kerem Aktürkoğlu'nun yanına gidip desteklemek istedi.
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Kerem Aktürkoğlu'nun ise arkasını dönüp gittiği görüntüler kameralara yansıdı.
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