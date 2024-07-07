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Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Türkiye-Hollanda Maçını Böyle Özetledi!

Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Türkiye-Hollanda Maçını Böyle Özetledi!

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
07.07.2024 - 23:11

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EURO 2024 Türkiye-Hollanda çeyrek final maçında rakibimize 2-1  mağlup olarak turnuvadan elendik. @seyfvideo isimli sosyal medya kullanıcısı maçı mizahi bir yorum kattı.

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Sosyal medya kullanıcısı, Milli futbolcularımızın taklitlerini yaparak maçı özetledi.

Sosyal medya kullanıcısı, Milli futbolcularımızın taklitlerini yaparak maçı özetledi.

Kenan Yıldız, Barış Alper, Arda Güler, Merih Demiral ve Ferdi Kadıoğlu'nun taklidini yaparak maçı özetlediği video sosyal medyada beğeni topladı.

Kenan Yıldız, Barış Alper, Arda Güler, Merih Demiral ve Ferdi Kadıoğlu'nun taklidini yaparak maçı özetlediği video sosyal medyada beğeni topladı.

Videonun tamamı için:

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