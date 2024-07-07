Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Türkiye-Hollanda Maçını Böyle Özetledi!

EURO 2024 Türkiye-Hollanda çeyrek final maçında rakibimize 2-1 mağlup olarak turnuvadan elendik. @seyfvideo isimli sosyal medya kullanıcısı maçı mizahi bir yorum kattı.
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Sosyal medya kullanıcısı, Milli futbolcularımızın taklitlerini yaparak maçı özetledi.
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Kenan Yıldız, Barış Alper, Arda Güler, Merih Demiral ve Ferdi Kadıoğlu'nun taklidini yaparak maçı özetlediği video sosyal medyada beğeni topladı.
Videonun tamamı için:
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