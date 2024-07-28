Federasyon "Bilmem mi" Cover İstemiş: Sefo'nun Hazırladığı Milli Takım Marşı Aslında Böyle Olacakmış!

YouTube kanalı Kafalar'a konuk olan ünlü rapçi Sefo, Milli Takım için hazırladığı marşla ilgili konuştu. Sefo, Türkiye Futbol Federasyonu'nun kendisinden, hit şarkısı 'Bilmem Mi'yi coverlamasını istediğini, ancak kendisinin sıfırdan yeni bir marş yapmak istediğini açıkladı.
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Milli Takım için hazırladığı marşı tartışma konusu olan Sefo, Federasyon’un kendisinden “Bilmem Mi” parçasını coverlamasını istediğini fakat marşı hazırlamasının çok kısa sürdüğünü açıkladı.
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Türkiye için şarkı yaptığını ve daha çok emek vermek istediğini açıklayan Sefo, sıfırdan bir şarkı yapmak istediğini belirtti.
Ünlü rapçi Sefo, daha sonra Türkiye için hazırladığı marşın 'Bilmem mi' cover versiyonunu dinletti. Dinlettiği şarkı sosyal medyada 'Türkiye'm Uyan' şarkısından daha çok beğenildi.
Videonun tamamı için:
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