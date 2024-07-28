Federasyon "Bilmem mi" Cover İstemiş: Sefo'nun Hazırladığı Milli Takım Marşı Aslında Böyle Olacakmış!

YouTube kanalı Kafalar'a konuk olan ünlü rapçi Sefo, Milli Takım için hazırladığı marşla ilgili konuştu. Sefo, Türkiye Futbol Federasyonu'nun kendisinden, hit şarkısı 'Bilmem Mi'yi coverlamasını istediğini, ancak kendisinin sıfırdan yeni bir marş yapmak istediğini açıkladı.