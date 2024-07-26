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Sosyal Medya Fenomenleri Musa Gök ve Sua Son'dan Filenin Sultanları'na Duygulandıran Şarkı

Sosyal Medya Fenomenleri Musa Gök ve Sua Son'dan Filenin Sultanları'na Duygulandıran Şarkı

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
26.07.2024 - 17:40

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Sosyal medya fenomenleri Musa Gök ve Sua Son, milli voleybolcu Zehra Güneş için hazırladıkları şarkıyı Paris 2024 Olimpiyatları'na katılacak olan Filenin Sultanları'na ithaf ettiler.

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Musa Gök ve Sua Son, sosyal medyada geniş takipçi kitlelerine sahip. İkili, Milli voleybolcumuz Zehra Güneş için şark hazırlamıştı.

Musa Gök ve Sua Son, sosyal medyada geniş takipçi kitlelerine sahip. İkili, Milli voleybolcumuz Zehra Güneş için şark hazırlamıştı.

Hazırladıkları şarkıyı Paris 2024 Olimpiyatları için Filenin Sultanları'na ithaf ettiler. Sosyal medyada paylaşılan şarkı tüyleri diken diken etti.

Hazırladıkları şarkıyı Paris 2024 Olimpiyatları için Filenin Sultanları'na ithaf ettiler. Sosyal medyada paylaşılan şarkı tüyleri diken diken etti.

O şarkı 👇

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