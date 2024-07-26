Mental Eğitmeni Olarak Bilinen Hakkı Demir, Öğrencisini Saniyeler İçinde Böyle Bayılttı

Hakkı Demir, hipnoz konusunda çalışmalar yapmış bir uzman olarak tanınır. Hipnoz, bireylerin bilinçaltına erişim sağlayarak çeşitli psikolojik ve davranışsal sorunların çözümüne yönelik bir yöntem olarak kullanılır.
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Mental Eğitmeni olduğu iddia edilen Hakkı Demir, öğrencisini saniyeler içinde bayılttı.
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Hakkı Demir, videoyu 'Hızlı Trans' notunu ekleyerek takipçileriyle paylaştı.
Videonun tamamı için:
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