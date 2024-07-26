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Psikolog Zafer Akıncı 'İnsanları En Çok Ne Bozar?' Sorusuna Böyle Açıklık Getirdi: 'Göstermek...'

Psikolog Zafer Akıncı 'İnsanları En Çok Ne Bozar?' Sorusuna Böyle Açıklık Getirdi: 'Göstermek...'

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
26.07.2024 - 10:47

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Türkiye'de tanınmış bir psikolog ve yazar olarak bilinen Zafer Akıncı, sosyal medyanın bireyler ve toplum üzerindeki etkileri konusunda konuştu.

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Zafer Akıncı, insanları en çok sosyal medya kullanımının bozduğunu söyleyerek 'göstermek' kavramı üzerinden görüşlerini belirtti.

Zafer Akıncı, insanları en çok sosyal medya kullanımının bozduğunu söyleyerek 'göstermek' kavramı üzerinden görüşlerini belirtti.

Sosyal medyada paylaşım yapmanın maneviyatı bozduğunu söyleyen Akıncı, güzel anların sosyal medyada paylaşılmaması gerektiğini vurguladı.

Sosyal medyada paylaşım yapmanın maneviyatı bozduğunu söyleyen Akıncı, güzel anların sosyal medyada paylaşılmaması gerektiğini vurguladı.

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