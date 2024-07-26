Psikolog Zafer Akıncı 'İnsanları En Çok Ne Bozar?' Sorusuna Böyle Açıklık Getirdi: 'Göstermek...'

Türkiye'de tanınmış bir psikolog ve yazar olarak bilinen Zafer Akıncı, sosyal medyanın bireyler ve toplum üzerindeki etkileri konusunda konuştu.
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Zafer Akıncı, insanları en çok sosyal medya kullanımının bozduğunu söyleyerek 'göstermek' kavramı üzerinden görüşlerini belirtti.
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Sosyal medyada paylaşım yapmanın maneviyatı bozduğunu söyleyen Akıncı, güzel anların sosyal medyada paylaşılmaması gerektiğini vurguladı.
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