Sokakta İlginç Hareketler Yaparak Benliğinizi Bulabileceğinizi İddia Eden Bir Genç Gündem Oldu

Özgür irade kavramı, bireyin dışsal baskılardan ve zorunluluklardan bağımsız olarak kendi tercihlerine göre hareket edebilme yeteneğini ifade eder.
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Özgür iradeye sahip olduğunu göstermek isteyen bir genç, sokakta ilginç hareketler sergiledi.
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Sokakta yapılan ilginç hareketleri özgür irade kavramına bağlayan genç, bu gibi hareketleri yaparak kendi benliğinizi bulabileceğinizi iddia etti.
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