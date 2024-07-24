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Sokakta İlginç Hareketler Yaparak Benliğinizi Bulabileceğinizi İddia Eden Bir Genç Gündem Oldu

Sokakta İlginç Hareketler Yaparak Benliğinizi Bulabileceğinizi İddia Eden Bir Genç Gündem Oldu

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
24.07.2024 - 14:54

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Özgür irade kavramı, bireyin dışsal baskılardan ve zorunluluklardan bağımsız olarak kendi tercihlerine göre hareket edebilme yeteneğini ifade eder.

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Özgür iradeye sahip olduğunu göstermek isteyen bir genç, sokakta ilginç hareketler sergiledi.

Özgür iradeye sahip olduğunu göstermek isteyen bir genç, sokakta ilginç hareketler sergiledi.

Sokakta yapılan ilginç hareketleri özgür irade kavramına bağlayan genç, bu gibi hareketleri yaparak kendi benliğinizi bulabileceğinizi iddia etti.

Sokakta yapılan ilginç hareketleri özgür irade kavramına bağlayan genç, bu gibi hareketleri yaparak kendi benliğinizi bulabileceğinizi iddia etti.

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