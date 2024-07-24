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Sıcaktan Bunalan Teyzeler Kafede Pervane Olmadığını Öğrenince Ağlamaya Başladılar!

Sıcaktan Bunalan Teyzeler Kafede Pervane Olmadığını Öğrenince Ağlamaya Başladılar!

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
24.07.2024 - 12:58

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Bunaltan sıcaklar, yurt genelinde etkisini göstermeye devam etti. Bursa'da bir kafede sıcaktan bunalan teyzeler, işletmede pervane olmadığını öğrenince duruma tepki gösterdiler.

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Teyzeler, oturdukları kafede sıcaktan bunalınca pervane istediler.

Teyzeler, oturdukları kafede sıcaktan bunalınca pervane istediler.

Kafede pervane olmadığını öğrenen teyzeler, Allah'a dua ederek ağlamaya başladılar. Bunaltan sıcaklarda duygularımıza tercüman olan teyzeler, sosyal medyada gündem oldu.

Kafede pervane olmadığını öğrenen teyzeler, Allah'a dua ederek ağlamaya başladılar. Bunaltan sıcaklarda duygularımıza tercüman olan teyzeler, sosyal medyada gündem oldu.

O anlar 👇

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site sakini

Apış araları pişik olduğu için ağlıyor olabilirler.

nevertheless

Ah be teyzeciklerim hepimiz aynı dertten muzdaribiz ne yapacaz bilmiyoruz yaa