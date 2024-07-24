Sıcaktan Bunalan Teyzeler Kafede Pervane Olmadığını Öğrenince Ağlamaya Başladılar!

Ekrem İmamoğlu'nun Kendisini Takip Etmediğini Söyleyen Okan Bayülgen'in Robert Hatemo'ya Yüklendiği Anlar!

Güneş'i Sahnesine Davet Eden Göksel'in Detone Olup Sinirlenince Güneş'e Gözlerini Devirmesi Olay Oldu!