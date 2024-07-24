Sıcaktan Bunalan Teyzeler Kafede Pervane Olmadığını Öğrenince Ağlamaya Başladılar!

Bunaltan sıcaklar, yurt genelinde etkisini göstermeye devam etti. Bursa'da bir kafede sıcaktan bunalan teyzeler, işletmede pervane olmadığını öğrenince duruma tepki gösterdiler.
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Teyzeler, oturdukları kafede sıcaktan bunalınca pervane istediler.
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Kafede pervane olmadığını öğrenen teyzeler, Allah'a dua ederek ağlamaya başladılar. Bunaltan sıcaklarda duygularımıza tercüman olan teyzeler, sosyal medyada gündem oldu.
O anlar 👇
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Apış araları pişik olduğu için ağlıyor olabilirler.
Ah be teyzeciklerim hepimiz aynı dertten muzdaribiz ne yapacaz bilmiyoruz yaa