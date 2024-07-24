Psk. Buse Aydın "Erkekler Ne İster?" Sorusunu Yanıtladı!

'Erkekler ne ister?' sorusu, çok çeşitli yanıtları olan, karmaşık ve geniş bir sorudur. Psikolog Buse Aydın, bu karmaşık soruya 5 temel yanıt getirdi.
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Buse Aydın, sosyal medyada 'cinsel terapist' olarak bilinen ve yayınladığı videolarla sık sık gündeme gelen bir isim.
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"Erkekler ne ister" sorusunu cevaplandıran Psk. Buse Aydın, erkeklerin 5 temel isteğini sıraladı: sadakat, huzur, seks, yemek, uyku.
Videonun tamamı için:
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