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Psk. Buse Aydın "Erkekler Ne İster?" Sorusunu Yanıtladı!

Psk. Buse Aydın "Erkekler Ne İster?" Sorusunu Yanıtladı!

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
24.07.2024 - 11:08

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'Erkekler ne ister?' sorusu, çok çeşitli yanıtları olan, karmaşık ve geniş bir sorudur. Psikolog Buse Aydın, bu karmaşık soruya 5 temel yanıt getirdi.

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Buse Aydın, sosyal medyada 'cinsel terapist' olarak bilinen ve yayınladığı videolarla sık sık gündeme gelen bir isim.

Buse Aydın, sosyal medyada 'cinsel terapist' olarak bilinen ve yayınladığı videolarla sık sık gündeme gelen bir isim.

"Erkekler ne ister" sorusunu cevaplandıran Psk. Buse Aydın, erkeklerin 5 temel isteğini sıraladı: sadakat, huzur, seks, yemek, uyku.

"Erkekler ne ister" sorusunu cevaplandıran Psk. Buse Aydın, erkeklerin 5 temel isteğini sıraladı: sadakat, huzur, seks, yemek, uyku.

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