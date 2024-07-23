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İstanbul'da Bir Otomobil Sürücüsü Düz Yolda Giderken Kaldırıma Çarptı: Araç Ters Devrildi!

İstanbul'da Bir Otomobil Sürücüsü Düz Yolda Giderken Kaldırıma Çarptı: Araç Ters Devrildi!

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
23.07.2024 - 13:32

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İstanbul Büyükçekmece’de bir otomobil düz yolda ilerlediği sırada kaldırıma çarparak devrildi. Otomobilin devrilme anları kameralara yansıdı.

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Çarpmanın etkisiyle devrilen aracı kullanan sürücü, kendi imkanlarıyla otomobilden dışarı çıktı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen aracı kullanan sürücü, kendi imkanlarıyla otomobilden dışarı çıktı.

Sürücünün hafif yaralandığı belirtildi.

Yaşanan ilginç kazada otomobilin devrildiğini gören vatadaşlar, sürücünün yardımına koştu.

Yaşanan ilginç kazada otomobilin devrildiğini gören vatadaşlar, sürücünün yardımına koştu.

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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Emel

Ayyy iyiki köpüşler o anda yokmuşlar yoksa onların yüzünden derlerdi yine bi bahane bulurlardı. Neyseki sonradan geliyorlar da bu olayda suçlu olmaktan kurtu... Devamını Gör