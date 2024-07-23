İstanbul'da Bir Otomobil Sürücüsü Düz Yolda Giderken Kaldırıma Çarptı: Araç Ters Devrildi!

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Çarpmanın etkisiyle devrilen aracı kullanan sürücü, kendi imkanlarıyla otomobilden dışarı çıktı.
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Yaşanan ilginç kazada otomobilin devrildiğini gören vatadaşlar, sürücünün yardımına koştu.
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Ayyy iyiki köpüşler o anda yokmuşlar yoksa onların yüzünden derlerdi yine bi bahane bulurlardı. Neyseki sonradan geliyorlar da bu olayda suçlu olmaktan kurtu... Devamını Gör
yardıma önce köpekler koşmuş helal olsun