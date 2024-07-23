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Sokak Hayvanları Yasasını Protesto Eden Vatandaşlar TBMM'nin Bahçesinde "Katiller" Sloganı Attı

Sokak Hayvanları Yasasını Protesto Eden Vatandaşlar TBMM'nin Bahçesinde "Katiller" Sloganı Attı

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
23.07.2024 - 08:56 Son Güncelleme: 23.07.2024 - 09:18

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Sokak hayvanlarına 'ötanazi' yolunu açan kanun teklifinin görüşmelerine TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda devam edildi.

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Sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili yasa teklifi, hasta ve saldırgan sokak köpeklerinin öldürülmesini içeren maddesiyle komisyonda kabul edildi.

Sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili yasa teklifi, hasta ve saldırgan sokak köpeklerinin öldürülmesini içeren maddesiyle komisyonda kabul edildi.

Detaylar için:

Sokak Hayvanları Yasası'nın görüşüldüğü TBMM'nin bahçesinde, yasayı protesto eden vatandaşlar 'katiller' sloganları attı.

Sokak Hayvanları Yasası'nın görüşüldüğü TBMM'nin bahçesinde, yasayı protesto eden vatandaşlar 'katiller' sloganları attı.

Videonun tamamı için:

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