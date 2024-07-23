Sokak Hayvanları Yasasını Protesto Eden Vatandaşlar TBMM'nin Bahçesinde "Katiller" Sloganı Attı

Sokak hayvanlarına 'ötanazi' yolunu açan kanun teklifinin görüşmelerine TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda devam edildi.
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Sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili yasa teklifi, hasta ve saldırgan sokak köpeklerinin öldürülmesini içeren maddesiyle komisyonda kabul edildi.
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Sokak Hayvanları Yasası'nın görüşüldüğü TBMM'nin bahçesinde, yasayı protesto eden vatandaşlar 'katiller' sloganları attı.
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