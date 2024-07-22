'Ötanazi' Yasa Teklifinde Yeni Gelişme: Tartışmalı 5. Madde Kabul Edildi
'Ötanazi' Yasa Teklifinde Yeni Gelişme: Tartışmalı 5. Madde Kabul Edildi
Sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili yasa teklifi, hasta ve saldırgan sokak köpeklerinin öldürülmesini içeren maddesiyle komisyonda kabul edildi. Ancak, 5. maddede öngörülen 'ötenazi' düzenlemesi, verilen başka bir önergeyle değiştirildi. Bu önergeyle birlikte 'ötanazi' yerine bu yönergede olan tanım kullanılacak.
Kaynak: 24 Saat
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TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili yasa teklifini ele almak için bugün tekrar bir araya gelmişti. Kararla birlikte 'ötanazi' kelimesinin kaldırılacağı konuşuluyordu.
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Sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili yasa teklifi, hasta ve saldırgan sokak köpeklerinin öldürülmesini içeren maddesiyle komisyonda kabul edildi. Ancak, 5. maddede öngörülen 'ötenazi' düzenlemesi, verilen başka bir önergeyle değiştirildi.
Kanun teklifinde yer alan "ötanazi" ifadesini içeren 5. maddenin ilgili kısmı şöyle:
"Ötanazi işlemi veteriner hekim tarafından veya veteriner hekim gözetiminde yapılacak"
'Ötanazi'nin yerine geçecek yönerge ise şu şekilde anlatılıyor:
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