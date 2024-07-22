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'Ötanazi' Yasa Teklifinde Yeni Gelişme: Tartışmalı 5. Madde Kabul Edildi

'Ötanazi' Yasa Teklifinde Yeni Gelişme: Tartışmalı 5. Madde Kabul Edildi

sokak köpekleri Ötenazi
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
23.07.2024 - 00:10

Sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili yasa teklifi, hasta ve saldırgan sokak köpeklerinin öldürülmesini içeren maddesiyle komisyonda kabul edildi. Ancak, 5. maddede öngörülen 'ötenazi' düzenlemesi, verilen başka bir önergeyle değiştirildi. Bu önergeyle birlikte 'ötanazi' yerine bu yönergede olan tanım kullanılacak.

Kaynak: 24 Saat

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TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili yasa teklifini ele almak için bugün tekrar bir araya gelmişti. Kararla birlikte 'ötanazi' kelimesinin kaldırılacağı konuşuluyordu.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili yasa teklifini ele almak için bugün tekrar bir araya gelmişti. Kararla birlikte 'ötanazi' kelimesinin kaldırılacağı konuşuluyordu.

Sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili yasa teklifi, hasta ve saldırgan sokak köpeklerinin öldürülmesini içeren maddesiyle komisyonda kabul edildi. Ancak, 5. maddede öngörülen 'ötenazi' düzenlemesi, verilen başka bir önergeyle değiştirildi.

Sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili yasa teklifi, hasta ve saldırgan sokak köpeklerinin öldürülmesini içeren maddesiyle komisyonda kabul edildi. Ancak, 5. maddede öngörülen 'ötenazi' düzenlemesi, verilen başka bir önergeyle değiştirildi.

Kanun teklifinde yer alan "ötanazi" ifadesini içeren 5. maddenin ilgili kısmı şöyle:

Kanun teklifinde yer alan "ötanazi" ifadesini içeren 5. maddenin ilgili kısmı şöyle:

'Düzenlemeyle sahipsiz hayvan popülasyonunun kontrol altına alınabilmesi maksadıyla, söz konusu hayvanlar toplanılarak hayvan bakımevlerine götürüldükten sonra alındıkları ortama geri bırakılmaları yerine, öncelikle sahipsiz köpeklerin sahiplendirilmesi esas alınmakta ve ötanazi yapılacak hayvanların nitelikleri belirlenmektedir. Ayrıca yerel yönetimlerce ötanazi uygulaması yapılabilmesinin kamu güvenliği ve sağlığının korunması açısından doğru bir yöntem olduğu değerlendirildiğinden yerel yönetimlere yetki verilmektedir.'

"Ötanazi işlemi veteriner hekim tarafından veya veteriner hekim gözetiminde yapılacak"

"Ötanazi işlemi veteriner hekim tarafından veya veteriner hekim gözetiminde yapılacak"

AK Parti'nin sunduğu önergeyle, 'Bakımevine alınan köpeklerden, insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike arz eden, olumsuz davranışları kontrol edilemeyen, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunan ya da sahiplenilmesi yasak olan köpeklere, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 9. maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen tedbirler uygulanır' ifadesi getirildi.

'Ötanazi'nin yerine geçecek yönerge ise şu şekilde anlatılıyor:

'Ötanazi'nin yerine geçecek yönerge ise şu şekilde anlatılıyor:

'Hayvanlara ötenazi yapmak yasaktır. Ancak, hayvanlara acı ve ıstırap çektiren veya iyileşme durumu bulunmayan hastalık durumlarında, akut bulaşıcı bir hayvan hastalığının önlenmesi ya da eradikasyonu amacıyla veya insan sağlığı için risk oluşturan durumlarda, davranışları insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen durumlarda, veteriner hekim tarafından ötenazi yapılmasına karar verilebilecek. Ötanazi işlemi veteriner hekim tarafından veya veteriner hekim gözetiminde yapılacak.'

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