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Naci Görür, Çanakkale'de Yaşanan 4.7 Büyüklüğündeki Deprem İçin Uyardı: 'Hükümet İdrak Etmeli...'

Naci Görür, Çanakkale'de Yaşanan 4.7 Büyüklüğündeki Deprem İçin Uyardı: 'Hükümet İdrak Etmeli...'

Naci Görür
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
22.07.2024 - 21:48

Geçtiğimiz saatlerde AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Naci Görür ise 'Özellikle hükümet, muhalfet ve halk şunu idrak etmeli' diyerek herkesi uyardı.

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Geçtiğimiz saatlerde AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Geçtiğimiz saatlerde AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 17,39'da gerçekleşen deprem için Naci Görür uyardı.

Saat 17,39'da gerçekleşen deprem için Naci Görür uyardı.

Naci Görür'ün hükümeti, muhalefeti ve halkı Çanakkale depremi için yaptığı uyarı ise şu şekildeydi.

Naci Görür'ün hükümeti, muhalefeti ve halkı Çanakkale depremi için yaptığı uyarı ise şu şekildeydi.

Naci Görür, geçtiğimiz günlerde yaşanan Marmara Depremi için 'Endişe etmiyoruz' demesiyle gündeme gelmişti.

Naci Görür, geçtiğimiz günlerde yaşanan Marmara Depremi için 'Endişe etmiyoruz' demesiyle gündeme gelmişti.

Siz Naci Görür'ün Çanakkale depremi hakkındaki açıklaması hakkında ne düşünüyorsunuz?

Siz Naci Görür'ün Çanakkale depremi hakkındaki açıklaması hakkında ne düşünüyorsunuz?

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