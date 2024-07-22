Naci Görür, Çanakkale'de Yaşanan 4.7 Büyüklüğündeki Deprem İçin Uyardı: 'Hükümet İdrak Etmeli...'

Geçtiğimiz saatlerde AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Naci Görür ise 'Özellikle hükümet, muhalfet ve halk şunu idrak etmeli' diyerek herkesi uyardı.