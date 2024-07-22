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Huzurlu Hissettikleri Birbirinden Değerli Anları Anlatarak Hepimizin Gününü Şenlendiren Kullanıcılar

Huzurlu Hissettikleri Birbirinden Değerli Anları Anlatarak Hepimizin Gününü Şenlendiren Kullanıcılar

Twitter
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
22.07.2024 - 19:35

Bir kullanıcı, adeta huzur saçan çiçekleri paylaşarak bu videonun hangi his gibi olduğunu sordu. Gelen cevaplar ise görenlerin gününü şenlendirdi!

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Bir kullanıcı, adeta huzur saçan çiçekleri paylaşarak bu videonun hangi his gibi olduğunu sordu.

Diğer kullanıcılar da huzurlu hissettikleri durumları şu şekilde anlattı👇

Diğer kullanıcılar da huzurlu hissettikleri durumları şu şekilde anlattı👇
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Sizin en huzurlu hissettiğiniz an hangisi? Yorumlarda buluşalım!

Sizin en huzurlu hissettiğiniz an hangisi? Yorumlarda buluşalım!
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