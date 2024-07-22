Huzurlu Hissettikleri Birbirinden Değerli Anları Anlatarak Hepimizin Gününü Şenlendiren Kullanıcılar
Huzurlu Hissettikleri Birbirinden Değerli Anları Anlatarak Hepimizin Gününü Şenlendiren Kullanıcılar
Bir kullanıcı, adeta huzur saçan çiçekleri paylaşarak bu videonun hangi his gibi olduğunu sordu. Gelen cevaplar ise görenlerin gününü şenlendirdi!
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Diğer kullanıcılar da huzurlu hissettikleri durumları şu şekilde anlattı👇
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Sizin en huzurlu hissettiğiniz an hangisi? Yorumlarda buluşalım!
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