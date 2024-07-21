Özgür Demirtaş Takipçisinin “Liboş musunuz?” Sorusuna Cevap Verdi
Özgür Demirtaş Takipçisinin “Liboş musunuz?” Sorusuna Cevap Verdi
Özgür Demirtaş, bir takipçisinden 'Siz liboş musunuz?' sorusuna verdiği cevapla gündeme geldi. Cevabına 'Hayır değilim' diyerek başlayan Demirtaş, 'Sol-Liberter'e benzeyen yönlerim var' diyerek sözlerine devam etti.
Buyrun açıklamanın detaylarına beraber bakalım👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Özgür Demirtaş'ın kendi resmi hesaplarındaki açıklamalarıyla sık sık gündeme geldiğini biliyoruz. Bu açıklamalar bazen sert bir çıkış bazen de bir ders niteliğinde olabiliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hatırlarsanız birkaç gün önce eski TİP Milletvekili oyuncu Barış Atay’ı hedef almıştı.
Bu sefer de Demirtaş, bir takipçisinden 'Siz liboş musunuz?' sorusuna verdiği cevapla gündeme geldi.
Cevabına 'Hayır değilim' diyerek başlayan Demirtaş, "Sol-Liberter'e benzeyen yönlerim var" diyerek sözlerine devam etti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın