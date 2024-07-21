Özgür Demirtaş Takipçisinin “Liboş musunuz?” Sorusuna Cevap Verdi

Özgür Demirtaş, bir takipçisinden 'Siz liboş musunuz?' sorusuna verdiği cevapla gündeme geldi. Cevabına 'Hayır değilim' diyerek başlayan Demirtaş, 'Sol-Liberter'e benzeyen yönlerim var' diyerek sözlerine devam etti.

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