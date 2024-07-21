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Özgür Demirtaş Takipçisinin “Liboş musunuz?” Sorusuna Cevap Verdi

Özgür Demirtaş Takipçisinin “Liboş musunuz?” Sorusuna Cevap Verdi

özgür demirtaş
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
21.07.2024 - 16:09

Özgür Demirtaş, bir takipçisinden 'Siz liboş musunuz?' sorusuna verdiği cevapla gündeme geldi. Cevabına 'Hayır değilim' diyerek başlayan Demirtaş, 'Sol-Liberter'e benzeyen yönlerim var' diyerek sözlerine devam etti.

Buyrun açıklamanın detaylarına beraber bakalım👇

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Özgür Demirtaş'ın kendi resmi hesaplarındaki açıklamalarıyla sık sık gündeme geldiğini biliyoruz. Bu açıklamalar bazen sert bir çıkış bazen de bir ders niteliğinde olabiliyor.

Özgür Demirtaş'ın kendi resmi hesaplarındaki açıklamalarıyla sık sık gündeme geldiğini biliyoruz. Bu açıklamalar bazen sert bir çıkış bazen de bir ders niteliğinde olabiliyor.

Hatırlarsanız birkaç gün önce eski TİP Milletvekili oyuncu Barış Atay’ı hedef almıştı.

Hatırlarsanız birkaç gün önce eski TİP Milletvekili oyuncu Barış Atay’ı hedef almıştı.

“Siyaseti bıraktığı gün solun oyu artar... Sevinirim. Bana arkamdan ettiği lafları da aynen iade ederim.” diyen Demirtaş'ın diğer açıklamalarına burada yer vermiştik:

Bu sefer de Demirtaş, bir takipçisinden 'Siz liboş musunuz?' sorusuna verdiği cevapla gündeme geldi.

Bu sefer de Demirtaş, bir takipçisinden 'Siz liboş musunuz?' sorusuna verdiği cevapla gündeme geldi.
twitter.com

Cevabına 'Hayır değilim' diyerek başlayan Demirtaş, "Sol-Liberter'e benzeyen yönlerim var" diyerek sözlerine devam etti.

Cevabına 'Hayır değilim' diyerek başlayan Demirtaş, "Sol-Liberter'e benzeyen yönlerim var" diyerek sözlerine devam etti.
twitter.com

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