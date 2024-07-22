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İnönü Üniversitesinde Görev Yapan Akademisyen Çifte Saldırı Anı Kameralara Yansıdı

İnönü Üniversitesinde Görev Yapan Akademisyen Çifte Saldırı Anı Kameralara Yansıdı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
22.07.2024 - 22:44

Malatya'da hava araçlarını lazer silahlarına karşı koruyacak kompozit bir madde geliştiren İnönü Üniversitesi akademisyen çiftine yönelik bir saldırı girişimi polis tarafından önlendi. Polis ile zanlılar arasında yaşanan kovalamaca ise kameralar tarafından kaydedildi.

Kaynak: İHA

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Malatya'da hava araçlarını lazer silahlarına karşı koruyacak kompozit bir madde geliştiren İnönü Üniversitesi akademisyen çiftine, trafikte araçlarına çarparak durdurmaya çalışan ve ardından saldıran dört kişiden iki tanesi, polis ekiplerinin özverili çalışması sayesinde yakalandı.

Malatya'da hava araçlarını lazer silahlarına karşı koruyacak kompozit bir madde geliştiren İnönü Üniversitesi akademisyen çiftine, trafikte araçlarına çarparak durdurmaya çalışan ve ardından saldıran dört kişiden iki tanesi, polis ekiplerinin özverili çalışması sayesinde yakalandı.

Olay, Yeşilyurt ilçesi Yakınca mevkiinde meydana geldi.

Bölgedeki özel araçlarıyla seyahat eden Kimya Mühendisi Dr. Yeliz Toptaş ve İnönü Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Murat Toptaş’ın aracı, aynı yöne hareket eden bir otomobil tarafından çarpılarak durduruldu.

Bölgedeki özel araçlarıyla seyahat eden Kimya Mühendisi Dr. Yeliz Toptaş ve İnönü Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Murat Toptaş’ın aracı, aynı yöne hareket eden bir otomobil tarafından çarpılarak durduruldu.

Çarpmanın ardından akademisyen çifte araçlarını sağa çekmelerini söyleyen dört kişi, durdukları çiftin üzerine yürüdü.

İHA'nın haberine göre, bu sırada olay yerinden geçen polis ekipleri hızla müdahale etti. Zanlılardan ikisi olay yerinden kaçıp uzaklaştı.

İHA'nın haberine göre, bu sırada olay yerinden geçen polis ekipleri hızla müdahale etti. Zanlılardan ikisi olay yerinden kaçıp uzaklaştı.

Olaya müdahale eden trafik ekibi, diğer iki zanlının kimliklerini kontrol etmek istedi. Ekiplerin kimlik talebi üzerine araçlarına binip kaçan zanlıların görüntüleri araç kamerasına yansıdı. Polis ekiplerinin bir saat süren ısrarlı takibi sonucunda, Doğanşehir ilçesi sınırlarında yakalanan iki zanlıdan birinin birçok sabıka kaydının olduğu ve arandığı belirlendi, diğer zanlının ise görevinden ihraç edilmiş eski bir asker olduğu tespit edildi.

Olaya müdahale eden trafik ekibi, diğer iki zanlının kimliklerini kontrol etmek istedi. Ekiplerin kimlik talebi üzerine araçlarına binip kaçan zanlıların görüntüleri araç kamerasına yansıdı. Polis ekiplerinin bir saat süren ısrarlı takibi sonucunda, Doğanşehir ilçesi sınırlarında yakalanan iki zanlıdan birinin birçok sabıka kaydının olduğu ve arandığı belirlendi, diğer zanlının ise görevinden ihraç edilmiş eski bir asker olduğu tespit edildi.

O anları buradan izleyebilirsiniz:

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