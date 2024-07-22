İnönü Üniversitesinde Görev Yapan Akademisyen Çifte Saldırı Anı Kameralara Yansıdı

Malatya'da hava araçlarını lazer silahlarına karşı koruyacak kompozit bir madde geliştiren İnönü Üniversitesi akademisyen çiftine yönelik bir saldırı girişimi polis tarafından önlendi. Polis ile zanlılar arasında yaşanan kovalamaca ise kameralar tarafından kaydedildi.

Kaynak: İHA