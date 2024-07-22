İnönü Üniversitesinde Görev Yapan Akademisyen Çifte Saldırı Anı Kameralara Yansıdı
İnönü Üniversitesinde Görev Yapan Akademisyen Çifte Saldırı Anı Kameralara Yansıdı
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Malatya'da hava araçlarını lazer silahlarına karşı koruyacak kompozit bir madde geliştiren İnönü Üniversitesi akademisyen çiftine, trafikte araçlarına çarparak durdurmaya çalışan ve ardından saldıran dört kişiden iki tanesi, polis ekiplerinin özverili çalışması sayesinde yakalandı.
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Bölgedeki özel araçlarıyla seyahat eden Kimya Mühendisi Dr. Yeliz Toptaş ve İnönü Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Murat Toptaş’ın aracı, aynı yöne hareket eden bir otomobil tarafından çarpılarak durduruldu.
İHA'nın haberine göre, bu sırada olay yerinden geçen polis ekipleri hızla müdahale etti. Zanlılardan ikisi olay yerinden kaçıp uzaklaştı.
Olaya müdahale eden trafik ekibi, diğer iki zanlının kimliklerini kontrol etmek istedi. Ekiplerin kimlik talebi üzerine araçlarına binip kaçan zanlıların görüntüleri araç kamerasına yansıdı. Polis ekiplerinin bir saat süren ısrarlı takibi sonucunda, Doğanşehir ilçesi sınırlarında yakalanan iki zanlıdan birinin birçok sabıka kaydının olduğu ve arandığı belirlendi, diğer zanlının ise görevinden ihraç edilmiş eski bir asker olduğu tespit edildi.
O anları buradan izleyebilirsiniz:
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